БОГДАНОВИЧ КАРЛ ИВАНОВИЧ

Образование и начало карьеры

Карл Богданович родился 29 ноября 1854 г. в пос. Люцин. Был выходцем из белорусского шляхетства. Окончил нижегородскую военную гимназию (1874 - 1881). Далее последовало обучение в Горном институте (Санкт-Петербург), которое завершилось в 1886 г.

Уже будучи студентом старшего курса, Б. в 1885 г. предпринял изучение залежей железной руды на Урале, группой руководил Ф. Чернышев. Результаты работы он опубликовал в «Горном журнале».

После окончания учебного заведения Б. занимался геологоразведкой в Закаспийской области и северо-восточной Персии.

Научные экспедиции

Дальнейшая жизнь исследователя тесно связана с геологией. В 1889 г. Б. - в составе экспедиции Императорского географического общества, возглавляемую М.В. Певцовым. Цель – изучение Тибета и Куэнь-Луня.

С 1893 г. - руководитель Среднесибирскую группы геологов, и до 1894 г. изучал земли у Оби и Байкала. Исследовал Кузнецкий Алатау, северный склон Восточного Саяна. Изучил Иркутский (Черемховский) угольный бассейн и дал по нему заключение. Спустя год, во главе экспедиции изучал геологическое строение и золотоносность побережья Охотского моря и Камчатки. Им был открыт Прибрежный хребет, изучен практически весь хребет Джугджур и часть Срединного хребта на Камчатке, дана характеристика действующим вулканам.

Осенью 1898 г. Б. приступил изучал южную оконечность Ляодунского п-ова.

1900 г. исследователь провел в составе отряда, который снарядил В.М. Вонлярлярский. Отряд занимался поиском золота на Чукотском п-ове. Следующий год он провел, выполняя задание геологического комитета. Б. изучал геологию Главного хребта восточного Кавказа.

Преподавательская карьера

Окончив экспедиционную работу, Б. занялся преподаванием, став сотрудником кафедры геологии и рудных месторождений Горного института, на которой он трудился в 1902 – 1919 гг. Параллельно он служил в Геологическом комитете Российской империи (1901 – 1917), который возглавил в 1914 г.

В годы Первой мировой войны Б. разрабатывал план благоустройства минерального сырья в составе Польского экономического совета (Санкт-Петербург). Из-за недоброжелательности к нему большевиков решил в 1919 г. выехать из России в Польшу. Здесь он трудился сначала экспертом, анализировавшим рапорты для польской группы – посредников Версальской конференции, затем – польским представителем Нефтяного общества братьев Нобелей. С 1921 г. – профессор Краковской горной академии (до 1935 г.). Позднее возглавлял Польскую государственную геологическую службу. Находясь на польской службе, занимался геологическими исследованиями в Западной Европе и Северной Африке.

Умер Б. 5 июня 1947 г. в г. Варшаве.

Научная деятельность

Автор около 50 научных работ. В 1912 – 1913 гг. подготовил капитальную сводку о рудных месторождениях, в 1931 г. – по нефтяной геологии.