БОГДАНОВИЧ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Сын полковника, из дворян Херсонской губернии. Окончил частное учебное заведение и Морской кадетский корпус. 6.5.1842 произведен в гардемарины с назначением в Черноморский флот. Служил на фрегате «Мессемврия» и линейном корабле «Три Святителя». 1.2.1844 переименовав в юнкера. 7.4.1846 произведен в мичманы с переводом в Балтийский флот. Служил на линейном корабле «Память Азова». В 1849 г. переведен в Черноморский флот. Служил на шхуне «Ласточка» и пароходе «Бердянск». 8.8.1851 назначен старшим адъютантом дежурства новороссийского и бессарабского генерал-губернатора с переименованием в прапорщики и назначением в Виленский егерский полк. 4.6.1852 произведен в подпоручики. 25.2.1854 произведен в поручики. 21.10.1855 произведен в штабс-капитаны. 17.10.1860 произведен в капитаны. 18.3.1861 произведен в майоры. В 1861 г. назначен состоять при Министерстве внутренних дел. 16.12.1862 произведен в подполковники. В 1862 назначен состоять для особых поручений при министре внутренних дел. 1.1.1865 произведен в полковники. В 1860–1870-х гг. внес большой вклад в создание в Российской империи пожарных команд, водопроводов и другой инфраструктуры. Выдвинул идею постройки Транссибирской железнодорожной магистрали. В 1868–1869 гг. организовал и возглавил изыскания в результате которых был составлен и реализован план строительства стратегической железной дороги Казань-Екатеринбург-Тюмень. В 1878 г. назначен состоять при Министерстве внутренних дел. 16.4.1878 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. С 1878 по 1886 гг. являлся старостой Исакиевского собора в Санкт-Петербурге при котором организовал издательство «Кафедра Исакиевского собора», печатавшее литературу монархического, православного и патриотического содержания. 15.3.1885 уволен в запас армейской пехоты. 18.05.1887 уволен от службы. 31.3.1888 принят на службу с переименованием в тайные советники и назначением членом Совета министра внутренних дел. На протяжении тридцати лет вместе с женой содержал светский монархический политический салон, получивший большую известность в Санкт-Петербурге. 9.3.1900 переименован в генерал-майоры (со старшинством с 10.4.1893) с оставлением в должности. 1.4.1901 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 6.5.1908 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. Скончался в Ялте. Погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петрограде. Почетный гражданин Одессы, Екатеринбурга, Харькова, Тюмени, Сарапула, Камышлова и др. городов. Почетный член 26 ученых, просветительских и благотворительных обществ. В 1885 г. именем Б. была названа станция Оверино Уральской железной дороги (ныне город Богданович, районный центр Свердловской области).

Жена: дочь егермейстера Александра Викторовна (урожденная Бутовская) (ок. 1835–2.12.1914). Сын: Николай (6.12.1870–17.12.1905), тамбовский вице-губернатор.