БОГДАНОВ Семен Ильич

Маршал бронетанковых войск (1945), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Родился в Санкт-Петербурге в семье рабочего. С 1916 г. участвовал в 1-й мировой войне , прапорщик. В Красной Армии с 1918 г., в годы Гражданской войны командовал взводом, ротой, батальоном; в 1920 г. награжден орденом Красного Знамени. В 1923 г. окончил высшую военно-педагогическую школу, в 1930 г.— высшие стрелково-тактические курсы РККА. Возглавлял стрелковый и учебно-механизированный полки. В 1936 г. окончил академические курсы усовершенствования при Военной академии механизации и моторизации. В мае 1938 г. стал командиром механизированной бригады. Подвергся необоснованным репрессиям, но в октябре 1939 г. был освобожден. С марта 1941 г.— командир танковой дивизии. В начале Великой Отечественной войны 30-я танковая дивизия, которой командовал С. И. Богданов, находилась в составе 14-го механизированного корпуса 4-й армии Западного Особого военного округа. Она вступила в упорные бои против 47-го механизированного корпуса противника на пружанобрестском направлении и смогла на двое суток задержать его продвижение. Понесшее большие потери соединение вскоре было отведено под Харьков, а С. И. Богданова назначили командующим 5-й армией и начальником Можайского укрепрайона. В ходе упорных сражений на его рубежах во время Московской битвы войска под командованием Богданова сумели серьезно ослабить 4- ю немецкую танковую армию. В 1942 г. Богданов был назначен заместителем командующего 10-й армией по танковым войскам, затем командиром 12-го танкового корпуса (в формировавшуюся 3-ю танковую армию). Во 2-й пол. 1942 г. занимал пост командира 6-го (впоследствии 5- го гвардейского) механизированного корпуса. Его части вошли в состав 2-й гвардейской армии, которая была введена в сражение под Сталинградом сначала для отражения вражеского удара, а затем и разгрома (совместно с 51-й армией) котельнической группировки немецких войск. Во время Курской битвы С. И. Богданов командовал 9-м танковым корпусом, героически сражавшимся в составе Центрального фронта. С учетом проявленного в ходе боев мастерства управления войсками Богданов был назначен командующим 2-й танковой армией (позже гвардейской), которой руководил с сентября 1943 г. по июль 1944 г., и вновь с января 1945 г. и до конца войны). Войска под его командованием в составе 1-го и 2-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов успешно сражались в Корсунь-Шевченковской , Уманско-Батошанской, Люблин-Брестской, Висло-Одерской , Восточно-Померанской и Берлинской операциях , штурмовали Берлин. С мая 1947 г. Богданов — командующий бронетанковыми и механизированными войсками группы Советских оккупационных войск в Германии, с августа 1948 г.— 1-й заместитель, а с ноября командующий бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии. Впоследствии на ответственных командных должностях в войсках, в военно-учебных заведениях, центральном аппарате Министерства обороны .