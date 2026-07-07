БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Богдан Зиновий Михайлович Хмельницкий ― гетман Войска Запорожского, предводитель восстания против Речи Посполитой (1648-1654[1657]).

Отец ― Михаил Хмельницкий, чигиринский подстароста, состоял на службе коронного гетмана С. Жолкевского, затем ― Я. Даниловича; сведений о матери почти не сохранилось, считается, что она происходила из казацкого рода. Учился в одной из приходских школ Киева, затем с конца 1608 (или начала 1609) продолжил обучение в иезуитском коллегиуме во Львове. Изучал поэтику, риторику, теологию, историю. Хорошо знал польский, латинский и греческий языки, говорил на турецком и татарском. Несмотря на практику обращения православных учеников в католическую веру, остался верен православию. Был трижды женат: первая жена ― Анна Сомко (ок. 1625-ок. 1647), вторая ― Гелена Чаплинская (1648-1651), третья ― Ганна Золотаренко (1651-1657).

После окончания коллегиума при поддержке отца был зачислен в реестровое казачество и вступил в чигиринскую сотню. Во время польско-турецкой войны (1620-1621) вместе с отцом принимал участие в походе польских войск в Молдавию. В битве под Цецорой (1620) его отец был убит, сам он попал в турецкий плен; два года провел в Стамбуле. Из плена был выкуплен родственниками. Возможно, некоторое время был на Запорожье, откуда совершал набеги вместе с запорожскими казаками на турецкие владения. По возвращении в Суботов занимался хозяйством, возобновил службу в реестровом казачестве. По сведениям Летописи Самовидца, в 1634 г. участвовал на стороне поляков в осаде Смоленска во время русско-польской войны (1632-1634), в 1635 г. за проявленную храбрость получил от польского короля золотую саблю. Пользовался уважением при дворе короля Владислава IV, неоднократно бывал в Варшаве в составе казацких делегаций. Принял участие в восстании Павлюка (1637), занимал пост войскового писаря у восставших. В 1638 г. был низведен чигиринским сотником.

К середине 1640-х гг. получил от польского короля Владислава IV привилегию на владение Суботовым, став представителем зажиточной казацкой верхушки; старался жить в ладу с польской властью. Ситуация изменилась в 1647 г., когда Суботов, ввиду личной вражды, был захвачен и разорен польским магнатом Д. Чаплинским во время отсутствия Б. Хмельницкого. Фактическая жена Хмельницкого, Гелена, была похищена, один из сыновей ― искалечен. В поисках справедливости дошел до короля, но усилия оказались безуспешными. Оставил королевскую службу и с группой казаков отправился на Запорожье.

В 1648 г. на территории Запорожской Сечи началось казацкое восстание; польский гарнизон был разбит, большинство реестровых казаков перешло на сторону Б. Хмельницкого, который был провозглашен гетманом. Хмельницкий сумел заключить союз с крымским ханом (1648) и благодаря совместным действиям казаков и крымской конницы разбить посланные для подавления выступления войска (битвы: при Желтых водах, Корсуни, Пилявцах, Зборове). Действия казаков сопровождались массовым крестьянским восстанием. Захватывались земли католической церкви, шляхетское землевладение уничтожалось. Б. Хмельницкий стал выступать, как самостоятельный правитель нового государственного образования ― гетманства; на подконтрольных повстанцам территориях казачество стало господствующей социальной группой, казачьи командиры ― представителями власти на местах. Война принимала затяжной характер и сопровождалась разорением значительных территорий. С начала 1650-х гг. войска Хмельницкого стали терпеть тяжелые поражения (битва под Берестечком в 1651 г.), а территории, подвластные гетману, сокращаться.

Б. Хмельницкий пытался заключить с королем Яном II Казимиром договор, который определил бы положение гетманства в составе Речи Посполитой (в Зборове в 1649 г., в Белой Церкви в 1651 г.), однако польская сторона настаивала на возвращении шляхте украинских имений – условие, которое было неприемлемым для повстанцев. Одновременно пытался договориться о военной помощи (на условиях признания вассалитета) с турецким султаном, завел дипломатические отношения со Швецией. Вопрос о переходе гетманства под верховную власть российского царя поднимался с 1648 г., но из-за неготовности Московского государства к большой войне его решение затягивалось. Только 1.10.1653 на Земском соборе в Москве после длительного обсуждения было принято решение о принятии Войска Запорожского в русское подданство и о войне с Польшей. 8.01.1654 г. на Переяславской раде Б. Хмельницкий с казачьей старшиной принесли присягу царю. Гетманство получало широкую автономию в составе России, вся полнота власти принадлежала избираемому казаками гетману и казачьей администрации. Казачество осталось господствующей социальной группой. На территории гетманства не собирались налоги в государственную казну, только ― в гетманскую. Хотя уже в 1654 г. в Киеве был размещен русский гарнизон, воеводам было запрещено вмешиваться во внутреннюю жизнь украинского общества.

В 1654 г. началась русско-польская война (1654-1667), терпящий поражение Ян Казимир пытался вступить с гетманом в переговоры. Б. Хмельницкий от ведения переговоров отказался, пока со стороны Польши не будет признана полная самостоятельность Украины. Не согласился на заключение Виленского перемирия (1656) и самостоятельно вступил в союзные отношения со Швецией и Трансильванским княжеством. Без царского согласия посылал в Польшу казацкие отряды.

Перед смертью Б. Хмельницкого новым гетманом был избран его младший сын ― Юрий. Был погребен в Суботове.