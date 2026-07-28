БОГАТКО НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ

Из потомственных дворян Черниговской губернии, православный. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус. 29.8.1883 поступил в 1-е военное Павловское училище. 7.8.1885 окончил училище и произведен в подпоручики (со старшинством с 14.8.1884) с назначением в 36-й пехотный Орловский полк. 30.8.1888 произведен в поручики (со старшинством с 14.8.1888). 3.10.1889 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 6.5.1892 произведен в штабс-капитаны за особые успехи в науках. 13.5.1892 окончил академию и назначен на службу в Киевский военный округ. 20.10.1892 назначен и. д. старшего адъютанта штаба 2-й казачьей сводной дивизии. 26.11.1892 переведен в Генеральный штаб с утверждением в должности. 17.4.1894 произведен в капитаны. С 27.9.1895 по 31.10.1896 прикомандирован к 36-му пехотному Орловскому полку для цензового командования ротой. 5.8.1896 назначен обер-офицером для поручений при штабе 11-го армейского корпуса. 27.9.1896 назначен обер-офицером для поручений при штабе Киевского военного округа. 22.6.1899 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Киевского военного округа. 27.11.1899 назначен старшим адъютантом штаба Киевского военного округа. 6.12.1899 произведен в подполковники с утверждением в должности. С 1.5.1901 по 1.9.1901 прикомандирован к 36-му пехотному Орловскому полку для цензового командования батальоном. 4.11.1902 назначен начальником штаба 12-й пехотной дивизии. 6.12.1903 произведен в полковники. 22.3.1904 назначен начальником штаба 33-й пехотной дивизии. 24.5.1907 назначен командиром 17-го пехотного Архангелогородского полка. 16.6.1910 назначен и. д. помощника главного интенданта Военного министерства. 6.12.1910 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением в должности. 30.11.1911 назначен непременным членом ученого комитета при Главном военно-санитарном управлении с оставлением в должности. 5.9.1913 назначен председателем хозяйственного комитета Главного интендантского управления с оставлением в должностях. 6.12.1914 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 6.12.1916). 21.12.1915 назначен и. д. начальника Главного интендантского управления на время войны. 22.3.1916 назначен главным интендантом Военного министерства. В конце 1917 г. уволен в отпуск и проживал в г. Борзна Черниговской губ. 15(2).3.1918 уволен со службы с пенсией. 9.5.1918 зачислен в армию Украинской Державы с чином генерала Генерального штаба. Затем участвовал в Белом движении на Юге России. 25.10.1919 зачислен в резерв чинов при Военном управлении ВСЮР. 8.11.1919 назначен помощником главного начальника снабжений ВСЮР. В 1920 г. эвакуирован за границу. Проживал в Белграде. Член Общества офицеров Генерального штаба. 1.8.1930 погребен на Старом кладбище в Белграде.

Жена: дочь генерал-майора Антонина Алексеевна (урожденная Племянникова). Дети: Нина (род. 4.5.1905), Николай (род. 14.11.1907).