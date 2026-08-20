БОГАЕВСКАЯ ОЛЬГА БОРИСОВНА

Советская художница, работавшая как в живописи, так и в графике.

Биография и творчество

Ольга Богаевская родилась в 1914 году в Петрограде. Родители ее были людьми науки и искусства - археолог и историк искусств. Увлечение Ольги изобразительным искусством было столь велико, что она получила профильное образование.

Началось все в 1931-1932 годы, когда она училась в Художественно-промышленном техникуме у Д.Е. Загоскина. Затем Ольга поступила в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Занималась она на отделении живописи. Среди ее наставников были такие маститые преподаватели и деятели искусства, как Михаил Бернштейн, Генрих Павловский, Михаил Федоров, Сергей Приселков.

В 1940 году, незадолго до начала войны, Богаевская окончила институт по мастерской Александра Осмеркина . По завершении курса ей присвоили звание художника живописи. Дипломная работа молодой художницы “Встреча подруги” была оценена по достоинству.

Окончание института принесло Ольге не только получение желанной профессии, но и личное счастье. В том же 1940 году она вышла замуж за однокурсника Глеба Савинова, будущего педагога, заслуженного художника РСФСР. С Глебом Александровичем Ольга Борисовна прожила долгую счастливую жизнь. Их семейный союз продолжался 60 лет.

После учебы Богаевская занялась преподавательской деятельностью. В 1940-1941 годах она работала в Средней художественной школе при Ленинградском художественном институте имени И.Е. Репина. Там она вела занятия по живописи.

После войны , в конце 1940-х Ольга Борисовна начала принимать активное участие в выставках ленинградских художников. Ее произведения отличались потрясающей работой с цветом, ее по праву считали талантливым колористом. В 1950-1960-е годы она была в числе ведущих художников Ленинграда. В основном, Богаевская писала картины таких жанров, как портрет (прежде всего детский) и натюрморт (в интерьере и экстерьере).

На рубеже 1980-х-1990-х годов Богаевская участвовала в ряде художественных выставок и аукционов во Франции. Прежде всего, речь идет о выставках и аукционах русской живописи - L'Ecole de Leningrad. Там ее картины имели немалый успех.

Ольга Борисовна Богаевская скончалась в Санкт-Петербурге в 2000 году.