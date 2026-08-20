БОФОРТ ФРЭНСИС

Образование и начало карьеры

Фрэнсис Бофорт родился 7 мая 1774 г. в Ирландии в семье французских протестантов-гугенотов. Детские годы он провел в Уэльсе и Ирландии.

Школьное обучение Ф. Бофорт не закончил. Это было связано с поступлением его на работу на морской корабль. Однако продолжил получать знания самостоятельно.

В морском деле у Ф. Бофорта был успех: он получил повышение сначала до мичмана, затем – до лейтенанта, а позднее – до коммандера.

Участник морского сражения Славное первое июня, произошедшего между Великобританией и Французской республикой 1 июня 1794 г. в водах Атлантического океана.

Служил на корабле «Phaeton», получил боевое ранение, которое лечил около двух лет. В этот период он занимался подготовкой линии семафорной связи от Дублина до Голуэя, не получая за это зарплату.

Научные исследования

Восстановившись после полученного ранения, 30 мая 1810 г. Ф. Бофорт был повышен до капитана королевского флота. Плавал в Индию, сопровождая суда Ост-Индской компании.

Увлечением моряка на протяжении долгих лет было создание карт. Этому Ф. Бофорт посвятил себя и по возвращении на службу. Он занимался астрономическими наблюдениями, необходимыми для создания точных карт.

По заданию Адмиралтейства на судне «HMS Woolwich» Ф. Бофорт провел картографирование устья р. Ла-Платы. Его труды произвели настоящий фурор в научном мире.

В 1811 – 1812 гг. плавал вдоль южного берега Анатолии. Здесь Ф. Бофорт столкнулся с пиратами, получив ранение в ногу. Находясь на лечении в Англии, он занялся систематизацией своих записей, которые вел во время плавания. Результатом этой систематизации стал труд «Карамания, или Краткое описание южного берега Малой Азии и остатков античных строений».

На службе в Адмиралтействе

В 1829 – 1855 гг. Ф. Бофорт служил флотским гидрографом Адмиралтейства. Дослужился до контр-адмирала. На протяжении всего своего пребывания в этой должности он всерьез занимался разработкой карт, некоторые из которых используют и в настоящее время. При нем архив карт Адмиралтейства стал влиятельным картографическим учреждением мира.

Под руководством Ф. Бофорта находились большие астрономические обсерватории Британской империи: ему подчинялись Гринвичская обсерватория и обсерватория на Мысе Доброй Надежды в Южной Африке.

В 1831 г. выступил Ф. Бофорт одним из инициаторов создания Королевского объединенного института оборонных исследований. Член Ирландской королевской академии.

Ф. Бофорт – один из основателей Королевского географического общества. Он поддерживал крупные арктические и антарктические исследовательские проекты Королевского военно-морского флота. В 1839 – 1843 гг. его стараниями экспедиция Дж. Кл. Росса в Антарктику получила государственную поддержку. Ф. Бофорт возглавлял Арктический совет во время поисков пропавшего в Арктике сэра Дж. Франклина, пытавшегося найти Северо-западный проход по арктическим морям из Атлантического океана в Тихий.

Шкала для измерения силы ветра

Ф. Бофорт является автором двенадцатибалльной шкалы измерения силы ветра. Ее первая версия была подготовлена Ф. Бофортом еще в 1806 г. и в дальнейшем усовершенствована. Шкала Ф. Бофорта была ориентирована на поведение корабля в море и учитывала воздействие ветра на различные предметы и на высоту волн, образуемых ветром в открытом море. Признаки нарастания силы ветра разделялись по шкале от 0 баллов (полный штиль) до 12 баллов (ураган).

Эффективность шкалы была высоко оценена. В 1838 г. Адмиралтейство ввело для всего королевского флота эту шкалу, а в 1874 г. в повседневное использование шкала перешла благодаря решению Всемирной метеорологической организации.

Умер Ф. Бофорт 17 декабря 1857 г. в Суссексе (Великобритания).