БОДЯНСКИЙ ОСИП МАКСИМОВИЧ

Российский историк и филолог-славист

Происхождение и образование

О.М. Бодянский родился в Варве (Полтавская губерния) в семье священника. Среднее образование получил в Полтавской духовной семинарии, где изучал старославянский и сербский языки. После окончания семинарии в 1831 г. поступил на словесное отделение Московского университета, которое окончил в 1834 г. В 1837 г. Бодянский защитил магистерскую диссертацию «О народной поэзии славянских племен» и стал первым в истории России магистром славянской филологии.

Командировка в славянские земли

В 1835 г. в Московском университете была учреждена кафедра истории и литературы славянских наречий. Для дальнейшей работы на этой кафедре О.М. Бодянского отправляют в научную командировку по славянским землям, в ходе которой ученый собирался более детально изучить славянскую историю, словесность, палеографию и древности, а также вступить в контакт со славянскими учеными-славистами.

В 1837 г., в самом начале своего путешествия Бодянский прибыл в Прагу, где работали такие известные ученые-слависты, как Ф. Палацкий, Й. Юнгманн, В. Ганка и П.Й. Шафарик. Именно с Шафариком у Бодянского сложились наиболее тесные отношения. Под его руководством Бодянский изучал в Праге чешский язык, работал над рукописями Чешского национального музея, исследовал пражские книгохранилища. Кроме того, ученый осуществлял перевод работы Шафарика «Славянские древности» на русский язык. Во время пребывания в Вене Бодянский встретился с сербским ученым В.С. Караджичем, хорватом Л. Гаем и словенцем Е. Копитаром, а также посетил Пешт и Братиславу.

Из сербских городов Бодянский посетил Нови Сад, Сремски Карловцы, а также Фрушку Гору, в монастырях которой изучал церковнославянские рукописи и старопечатные книги, хорватские земли и места проживания лужицких сербов. В ходе этой поездки Бодянский получил ценные знания по истории, культуре, этнографии и литературе славянских народов, изучил их письменные памятники, а также познакомился с современной ему жизнью зарубежных славян. Кроме того, Бодянский привез из своей поездки большое количество книг, которые передал Московскому университету.

Деятельность в Московском университете и Обществе истории и древностей российских

В 1842 г. Бодянский возвратился в Москву, занял кафедру истории и литературы славянских наречий и был утвержден в должности экстраординарного профессора. Общей программы преподавания славистических дисциплин не было, и ученый составлял ее сам. Он преподавал сравнительную грамматику славянских языков, славянские древности, историю литературы славянских народов и историю славян в целом. Бодянский первый среди ученых-славистов России читал лекционные курсы по славяноведению, основываясь на собственных записях, а не только на трудах зарубежных ученых.

Бодянский является автором только двух крупных работ по славистике. Это его диссертации – магистерская («О народной поэзии славянских племен) и докторская («О времени происхождения славянских письмен»), изданная в 1855 г. Эта работа Бодянского вызывал широкий отклик в русском научном сообществе, ее обсуждали в печати и в целом она заслужила высокую оценку современников, к примеру, профессора Московского университета Ф.И. Буслаева. Многие вопросы, которые затрагивал Бодянский в этой работе, долгое время оставались дискуссионными, в частности, это касается азбуки, изобретенной Кириллом.

Кроме того, научная деятельность Бодянского протекала в рамках Общества истории и древностей российских при Московском университете, в которое ученый был принят в 1837 г., а в 1845 г. был избран его секретарем. Кроме того, Бодянский редактировал издание «Чтения в Обществе истории и древностей российских», первого научного издания в России, посвященного славистике. В нем публиковались памятники славянской письменности, переводы работ зарубежных ученых-славистов, а также первые работы отечественных специалистов по славяноведению. Публиковались там и материалы, не имевшие непосредственного отношения к зарубежным славянам. В 1848 г. после публикации в «Чтениях…» воспоминаний английского путешественника XVI в. Дж. Флетчера, упоминавшего о тяжелом положении крепостных в России, Бодянский был вынужден под давлением цензуры подать в отставку. В 1849 г. Бодянский вернулся на кафедру, но «Чтения…» не издавались вплоть до 1857 г., когда ученый вернулся к их редактированию.

Заслуги Бодянского перед отечественным славяноведением, переживавшим период становления, не оставались незамеченными. В 1854 г. он был избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук, а в дальнейшем занимал должность декана историко-филологического факультета Московского университета. На кафедре истории и литературы славянских наречий университета Бодянский проработал до 1868 г., но продолжал работать в Обществе истории и древностей российских вплоть до 1878 г. В качестве секретаря Общества Бодянский организовывал книгообмен со славянскими учеными: с П.Й. Шафариком, Й. Юнгманном, В. Ганкой, Я. Колларом, Л. Штуром, В.С. Караджичем, С. Вразом и многими другими. В результате этого книгообмена образовалась еще одна книжная коллекция Бодянского из работ на славянских и других языках.

О.М. Бодянский скончался в 1877 г. в Москве.