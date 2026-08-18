БОДХИСАТТВА На чтение: 1 минута

В ран­нем буд­диз­ме и в хи­ная­не так на­зы­ва­ли Буд­ду Шакь­я­му­ни до Про­свет­ле­ния (бод­хи) и во всех пре­ды­ду­щих ро­ж­де­ни­ях.

(Санскр. – «чья сущ­ность Про­свет­ле­ние»). В ма­хая­не Б. – это вид не­бес­ных су­ществ, дос­тиг­ших Про­свет­ле­ния, но про­дол­жаю­щих ро­ж­дать­ся в сан­са­ре, по­мо­гая ос­во­бо­ж­дать­ся дру­гим, а так­же осо­бая ка­те­го­рия мо­на­хов и да­же лю­дей ими не яв­ляю­щих­ся, дав­ших обет дос­тичь Про­свет­ле­ния из со­стра­да­ния к др. су­ще­ст­вам. Б. про­хо­дит по­сле­до­ва­тель­но 10 ста­дий (бху­ми) ду­хов­но­го рос­та, на ко­то­рых по­сте­пен­но об­ре­та­ет 10 ви­дов вла­сти (над соб­ст­вен­ны­ми жиз­нью, умом, бу­ду­щим ро­ж­де­ни­ем и т. п.) и 10 сил (тер­пи­мо­сти, ин­туи­ции, от­ре­че­ния, со­сре­до­то­че­ния, доб­ро­де­те­ли и т. п.). По пред­став­ле­ни­ям ти­бе­то-мон­голь­ско­го буд­диз­ма , боль­шин­ст­во Б. ста­ли «во­пло­щать­ся» в ца­рей, глав буд­дий­ских школ, на­стоя­те­лей мо­на­сты­рей и т. д. Бы­ла вы­ра­бо­та­на осо­бая про­це­ду­ра по­ис­ка и вы­бо­ра то­го, в ком осу­ще­ст­ви­лось во­пло­ще­ние.

Автор статьи: В. П. Ан­д­ро­сов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)