БОДАРЕВСКИЙ НИКОЛАЙ КОРНИЛИЕВИЧ

Русский художник-портретист.

Образование

Николай Бодаревский родился в 1850 году в Одессе в дворянской семье. Образование получил в рисовальной школе Одесского товарищества поощрения изящных искусств. Школа эта находилась в ведении Императорской Академии художеств . После ее окончания Николай поступил в Академию художеств, где учился с 1869 по 1873 год. Обучался он в классе исторический живописи. Среди его преподавателей был В.П. Верещагин. За время учебы в Академии Николай Бодаревский получил четыре серебряные и две малые золотые медали.

Карьера

В 1875 году руководство Академии удостоило Бодаревского звания классного художника 1-й степени. Его он получил за произведение «Апостол Павел объясняет догматы веры перед царем Агриппой».

С 1880 года Бодаревский начал представлять свои работы на выставках Товарищества передвижных художественных выставок . А спустя четыре года стал членом Товарищества. Продолжалось сотрудничество вплоть до 1918 года.

Николай Бодаревский много и продуктивно работал, участвовал в крупных проектах. Вместе с другими художниками ( Васнецов , Нестеров , Рябушкин) он принимал участие в оформлении Храма Спаса на Крови. Эскизы Бодаревского послужили основой для 16 мозаик храма, среди которых «Христос перед Пилатом», «Святой Владимир», «Святая Мария Магдалина», «Святая Царица Александра», «Николай Чудотворец», «Богоматерь с двумя ангелами» и др.

В 1889 году художник Бодаревский получил крупный и серьезный заказ. Нужно было написать портреты 14 великих композиторов для оформления Большого концертного зала на 1700 мест. В марте 1901 года концертный зал был открыт, к этому моменту портреты Чайковского, Бетховена , Глинки , Мендельсона , Генделя , Шумана, Вагнера , Шуберта и др. были готовы. В 1950-е годы часть портретов была заменена на другие. В конце 1990-х два из них были обнаружены и помещены у центрального хода в партер (портреты Мендельсона и Гайдна ).

В 1908 году Николай Корнилиевич получил звание академика Императорской Академии художеств.

В 1921 году Бодаревский скончался. Похоронен в Одессе.