БОЧКАРЕВА МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВНА

Происхождение и личная жизнь

Родилась в крестьянской семье. Через некоторое время после ее рождения родители Бочкаревой перебирается в Сибирь, привлеченные правительственными обещаниями о получении земельных наделов, а также финансовой помощи.

В 15 лет Бочкареву выдали замуж за крестьянина Афанасия Бочкарева, но вскоре из-за пьянства мужа она развелась. Второго ее мужа, Якова Бука в 1912 г. осудили за разбой и отправили отбывать наказание в Якутск, затем перевели в один из таежных поселков. Все последующие два года М. Бочкарева всюду следовала за мужем.

Первая мировая война

После начала Первой мировой войны в 1914 г. Бочкарева расстается с мужем и решает вступить в армейские ряды. После первого отказа о зачислении на службу и предложения отправиться на фронт сестрой милосердия Бочкарева отправляет телеграмму с соответствующей просьбой на имя императора Николая II. Просьба была удовлетворена, и Бочкарева была зачислена в 28-й пехотный Полоцкий полк. После попадания на фронт Бочкарева неоднократно отличалась храбростью в бою. Была награждена несколькими медалями и Георгиевским крестом, дослужилась до старшего унтер-офицера. В память о втором муже получила в армии прозвище «Яшка».

После февральской революции 1917 г. премьер-министр А.Ф. Керенский обратился к Бочкаревой с просьбой о создании женского батальона в составе армии России. Летом 1917 г. батальон успешно участвовал в боях на территории Белоруссии, часть батальона защищала Зимний дворец во время октябрьской революции. Сама Бочкарева после революции была вынуждена распустить батальон и отправиться в Томск, по пути куда зимой была задержана представителями большевистской власти, но вскоре отпущена. Ей удалось доехать до Владивостока, откуда Бочкарева добралась до Сан-Франциско. Бочкареву принял президент США В. Вильсон, которого она призывала бороться против большевиков. После этого Бочкарева отправилась в Великобританию, где удостоилась приема у британского короля Георга V.

Летом 1918 г. с английскими войсками Бочкарева прибыла в Архангельск, где пыталась формировать женские отряды для борьбы с советской властью, но безуспешно. Осенью 1919 г. она прибыла в Омск, где ее инициативы получили поддержку адмирала А.В. Колчака . В начале 1920 г. Бочкарева была арестована большевиками и в мае того же года расстреляна.