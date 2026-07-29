БОЧАРОВ Алексей Владимирович

Родился в 1976 г. в г. Тогучин Новосибирской области. В 1994 г. поступил на Исторический факультет Томского государственного университета (ТГУ).

В 1999-2002 гг. обучался в аспирантуре ТГУ на кафедре истории древнего мира, средних веков и методологии истории. В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию « Проблема альтернативности исторического развития: историографические и методологические аспекты ».

С 2002 г. работает на Кафедре истории древнего мира, средних веков и методологии истории (с 2007 г. - доцент). Создатель сайта " Томская историографическая школа ". Создатель сайта Исторического факультета ТГУ. Член ученого совета ИФ ТГУ. Член Российского общества интеллектуальной истории. Член Ассоциации "История и компьютер". Создатель поискового сервиса Inspert

Учителя : к.и.н., доцент Е.А.Васильев, к.т.н. доцент В.П.Леонов, д.и.н. профессор Б.Г.Могильницкий, д.п.н. профессор Э.И.Мещерякова

Круг научных интересов : Теория и методология исторического познания, историческая информатика, история науки, историческое сознание в современной публицистике

Сочинения : Использование реляционных баз данных и теории графов в описании и анализе традиционных культур. Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков и культур: Материалы Международной конференции (часть II) XXII Дульзоновские чтения. Томск, 2000.

Теоретические основания использования категории "свобода воли" в историческом познании // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 27. Томск, 2003.

Идея альтернативности исторического развития в отечественной методологии истории // Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследования. Москва, 2004;

Методологические аспекты использования понятия "вероятность" в исторических исследованиях // Вестник Томского гос. ун-та. № 281. Томск, 2004.

Методологические и эмпирические аспекты изучения региональной сибирской идентичности в информационном поле региональных СМИ // Вестник Томского государственного университета. История. 2012. № 2 (18). С. 81-91

Интент-анализ общественного мнения о судебном процессе в Томске над книгой "Бхагавад-гита как она есть" // Бхагавад-гита в истории и в современном обществе. Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. – Томск, 2012. С. 338-341.

Инфодизайн как методика историописания // Документ: история, теория, практика: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. С. 206-213.

Дискурсивный анализ тематики переноса столицы России в Сибирь в интернет-СМИ // Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности: методология, методика и практика исследования: Программа и тезисы. – Томск: Изд-во Том. ун-та. 2014. С. 110 – 112.