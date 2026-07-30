БОБЫРЬ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Сын полковника, из дворян Черниговской губернии. Окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию. 12.8.1870 поступил в 1-е военное Павловское училище. 22.8.1870 переведен в Михайловское артиллерийское училище. 14.9.1873 окончил училище и произведен в подпоручики (со старшинством с 10.8.1873) с назначением в 4-ю конно-артиллерийскую бригаду. 25.9.1873 зачислен во 2-ю батарею бригады (с 22.9.1875 – 14-я конно-артиллерийская батарея). 26.11.1874 произведен в поручики. 12.10.1879 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 20.12.1879 произведен в штабс-капитаны. 4.4.1882 произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 7.4.1882 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Харьковский воен. округ. 24.11.1882 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 5-й пехотной дивизии. 28.10.1883 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Восточно-Сибирского военного округа. 20.7.1884 назначен и. д. штаб-офицера для особых поручений при команд. войсками Иркутского военного округа. 4.3.1885 произведен в подполковники с утверждением в должности. Летом 1887 г. был начальником Саянской экспедиции по исследованию пограничной зоны Иркутской губернии и прилегающей к ней части Монголии. 9.4.1889 произведен в полковники за отличие по службе. 20.9.1890 назначен и. д. начальника штаба 6-й пехотной дивизии. 27.2.1891 назначен и. д. нач. штаба 2-й кавалерийской дивизии. 20.12.1892 отчислен от должности с оставлением в Генеральном штабе. 10.3.1893 прикомандирован к 8-му драгунскому Смоленскому полку. 27.4.1893 назначен и. д. помощника командира полка по строевой части. 5.11.1894 прикомандирован к штабу Виленского военного округа. 9.1.1895 назначен начальником штаба 3-й кавалерийской дивизии. 20.7.1895 назначен в распоряжение штаба Виленского военного округа. 15.9.1895 назначен командиром 48-го драгунского Архангелогородского полка. 24.11.1899 назначен начальником штаба Ковенской крепости. 6.12.1899 произведен в генерал-майоры. 24.7.1900 назначен комендантом Осовецкой крепости. 12.5.1904 назначен начальником штаба Сибирского военного округа. 6.12.1905 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 22.12.1906 назначен комендантом Ковенской крепости. 14.2.1907 назначен комендантом Новогеоргиевской крепости. 6.12.1911 произведен в генералы от кавалерии. Участник Первой мировой войны. Осенью 1914 г. командующий Принаревской группой войск. Во время осады герм. войсками Новогеоргиевска в июле–августе 1915 г. не принял должных мер для обороны крепости. 31.7.1915 приказал очистить передовые позиции. 4.8.1915 приказал оставить гл. линию фортов. 6.8.1915 отдал приказ о капитуляции крепости, которая еще продолжала сопротивление. Взят в плен немцами. Содержался в лагере Бланкенбург в Германии. После 1917 г. вернулся в Россию. Расстрелян по решению чрезвычайной тройки Крымской ударной группы управления особых отделов ВЧК Южного и Юго-Западного фронтов.

Жена: дочь горного инженера действительного статского советника София Леонидовна (урожденная Карпинская). Дети: Надежда (род. 9.8.1891).