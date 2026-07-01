БОБРОВ ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский военачальник, гвардии генерал-майор, участник Первой мировой , Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945, посмертно).

Биография

Родился 22 февраля (по новому стилю — 6 февраля) 1898 года в деревне Чакши (ныне — Резекненский край Латвии). Получив начальное образование, работал по найму. В январе 1917 года призван на службу в Российскую императорскую армию. Участвовал в Первой мировой войне, будучи пулемётчиком 141-го Можайского пехотного полка, дослужился до младшего унтер-офицера. После Октябрьской революции вступил в красногвардейское формирование и возглавил пулемётную команду. Свой первый бой эта команда приняла 23 февраля 1918 года под Псковом, отражая наступление германских войск.

Впоследствии Бобров со своими пулемётчиками подавлял антисоветские мятежи в Твери и под Тулой, охранял Московский Кремль. Принимал участие в Гражданской войне против войск А. В. Колчака и А. И. Деникина . Неоднократно получал ранения. В 1920 и 1921 годах оканчивал военно-политические курсы, после чего служил на военно-политических должностях в различных строевых частях и военных учебных заведениях. В 1926 году окончил курсы «Выстрел», в 1931 году — КУКС ЗА, в 1932 году — курсы ПВО. С марта 1940 года командовал 222-й стрелковой дивизией, формировавшейся на Брянщине. Во главе этого соединения он вступил в Великую Отечественную войну.

Великая Отечественная война

Принимал активное участие в Смоленском сражении . 26-29 сентября 1941 года, ведя ожесточённые бои на реке Десне в районе населённого пункта Шатьково Смоленской области, дивизия Боброва нанесла поражение 268-й пехотной дивизии вермахта, уничтожив более 2 тысяч солдат и офицеров, захватив 8 орудий, 5 миномётов, 15 пулемётов, 4 радиостанции, 3 автомашины и много другого военного снаряжения. Противник, понёсший катастрофические потери, был вынужден откатиться на исходные рубежи. Эта успешная операция попала на страницы крупнейших газет СССР, в том числе «Правды» и «Красной Звезды», и сделала имя генерала Боброва известным. В октябре 1941 года дивизия под его командованием попала в окружение, но Фёдору Александровичу, несмотря на то, что сам получил ранение в плечо, удалось прорваться к своим с минимальными потерями.

В ходе контрнаступления под Москвой 26-28 декабря 1941 года дивизия Боброва очистила от противника город Наро-Фоминск . 9 января 1942 года она возобновила наступательные действия и, сломив оборону 258-й пехотной дивизии вермахта, за двое суток освободила 16 населённых пунктов, уничтожив до 1 тысячи солдат и офицеров. 10 января 1942 года, стремительным броском прорвавшись в тыл врага, части Боброва отрезали его пути отхода в районе населённого пункта Плесненское. Развивая достигнутый успех, 19 января 1942 года они штурмом взяли город Верея, уничтожив около 2 тысяч солдат и офицеров и захватив большие трофеи. Впоследствии дивизия вела бои на Смоленщине.

В июле 1942 года Бобров был назначен командиром 42-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в операции «Марс», Ржевско-Вяземской операции , Курской битве , освобождении Украинской и Молдавской ССР, Румынии. За массовый героизм, проявленный военнослужащими его дивизии при освобождении города Прилуки, она была удостоена почётного наименования «Прилукская».

5-13 марта 1944 года части 42-й гвардейской стрелковой дивизии прорвали немецкую оборону в районе совхоза «Марьяновский» и, развив наступление, освободили десятки населённых пунктов. В те дни от её действия враг потерял около 2 тысяч солдат и офицеров, более 30 орудий, 31 пулемёт, 20 автомашин и большое количество техники. Особо чувствительные удары гитлеровцам были нанесены при форсировании реки Горный Тикич. Не менее успешными была и августовская операция 1944 года в Молдавской ССР и Румынии. Прорвав мощную немецкую оборону, части Боброва прошли с боями более 150 километров, заняв до 100 населённых пунктов, в том числе город Пятру. Дивизия исключительно результативно действовала при форсировании таких крупных водных преград, как реки Соб, Южный Буг, Днестр, Прут. В районе Карпат она прорвала 5 линий мощной немецкой обороны, 25 сентября 1944 года выйдя к реке Быстрице. В этот день при возвращении с осмотра разрушенного моста, который восстанавливали инженерные части, машина Боброва подорвалась на мине. От полученных ранений генерал скончался на руках своих бойцов. Похоронен в городе Черновцы. Посмертно ему было присвоено взание Героя Советского Союза.