БОБРИНСКИЙ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, граф

Сын члена Государственного совета обер-гофмейстера графа А.А. Бобринского (1823–1903), из дворян. Окончил приготовительный пансион Николаевского кавалерийского училища. 26.6.1882 поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Гусарский полк. 23.5.1883 выдержал экзамен на право производства в офицеры при Константиновском военном училище по 1-му разряду. 22.6.1883 получил звание эстандарт-юнкера. 4.8.1883 произведен в корнеты. 20.11.1886 назначен адъютантом военного министра. 30.8.1887 произведен в поручики. 30.8.1888 произведен в штабс-ротмистры. 21.4.1891 произведен в ротмистры с зачислением по гвардейской кавалерии. 12.1.1893 прикомандирован к лейб-гвардии Гусарскому полку для командования эскадроном. 1.3.1894 откомандирован к месту постоянной службы. 6.12.1896 произведен в полковники за отличие по службе. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 12.2.1904 назначен в распоряжение команд. Маньчжурской армией. 14.4.1904 назначен адъютантом командующего Маньчжурской армией. 26.11.1904 произведен в генерал-майоры за боевые отличия. 8.12.1904 назначен генералом для особых поручений при главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами, действующими против Японии. 11.04.1905 назначен в распоряжении командующего 1-й Маньчжурской армией. 28.9.1905 зачислен по Военному министерству без содержания от казны. 26.5.1910 назначен в распоряжение военного министра без содержания от казны. 6.12.1910 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. Участник Первой мировой войны. 8.8.1914 назначен в распоряжение главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. 10.8.1914 назначен в распоряжение главного начальника снабжений армий Ю.-Зап. фронта. 18.8.1914 назначен вр. и. д. временного военного генерал-губернатора Галиции. 6.10.1914 утвержден в должности. 9.4.1915 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 4.3.1916 назначен в распоряжение главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. 7.7.1917 уволен со службы по прошению с мундиром. В 1919 г. эмигрировал во Францию. В 1922 г. избран вице-председателем Союза ревнителей памяти императора Николая II.

Жена: дочь полковника Ольга Ивановна (урожденная княжна Трубецкая). Сын: Владимир (род. 29.3.1886).