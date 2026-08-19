БОБРИНСКАЯ СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Графиня, фрейлина государыни Марии Федоровны , подруга императрицы Александры Федоровны.

Придворная и семейная жизнь

Родилась в 1797 году. Ее родители - генерал-прокурор Сената Александр Николаевич Самойлов и княжна Екатерина Сергеевна Трубецкая .

Начальное образование, как и многие девушки высокого сословия, Софья получила дома. Затем стала ученицей Екатерининского института, который окончила в 1814 году. Спустя два года для нее началась придворная жизнь в качестве фрейлины императрицы Марии Федоровны. П.А. Вяземский отмечал, что девушка была милой, умной и доброжелательной.

В 1821 году Софья обвенчалась с графом Алексеем Алексеевичем Бобринским , кузеном Александра I и Николая I . Есть любопытное свидетельство начала их отношений, датированное 1820 годом и принадлежащее одной из современниц графини Бобринской: «Теперь расскажу тебе секрет, Алексей Бобринский женится на Софьи Самойловой. Её мать сказала мне об этом, и никто ещё не знает. Это будет объявлено только в феврале… И знаешь, как смешно: молодые влюбленные видятся только у графини Ливен , чтобы никто не мог ничего заметить; старуха посвящена в тайну». Приданым Софьи стали украинские имения, где впоследствии были построены сахарные заводы. Супруги Бобринские жили в столице, Москве, в течение 4 лет обитали в Михайловском.

В браке появились на свет трое сыновей - Александр, Владимир и Лев. Серьезно относившиеся к образованию детей, Бобринские в 1831 году переместились из уединенного и уютного Михайловского в Петербург. Там у Софьи Александровны появился салон, ставший весьма известным в столице. Сама графиня подружилась с императрицей Александрой. Великая княгиня Ольга Николаевна отмечала, что дружба ее матери с графиней была по-настоящему глубока, а маленькая Ольга и другие царские дети очень радовались визитам к Софи.

Будучи прекрасно образованной и увлеченной, в частности, литературой, Софья Александровна приглашала в свой салон писателей. Среди ее гостей были П.А. Вяземский, В.А. Жуковский , А.С. Пушкин и др.

Также графиня уделяла много внимания благотворительной деятельности, являлась почетным членом одного из столичных домов призрения.

В 1856 году граф Бобринский отправился в имение Смелу, где сильно заболел. Супруга приехала к нему. Через 10 лет ее саму поразила болезнь, вынудившая графиню отправиться на заграничное лечение. В 1866 году С.А. Бобринская скончалась во французской столице. Алексей Алексеевич очень тяжело переживал ее смерть. Царь Александр II , волнуясь за него, даже пригласил провести летние месяцы с его семьей в Ливадии.