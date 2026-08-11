БОАС ФРАНЦ УРИ

Образование и начало карьеры

Франц Ури Боас родился 9 июля 1858 г. в Миндене (Вестфалия) в еврейской семье. Получил университетское образование, изучая естественные и точные науки в университетах Гейдельберга, Бонна и Киля.

Увлекся исследованием физических параметров, которые определяли восприятие цвета воды. Итогом этой работы стала докторская диссертация, успешно защищенная в 1881 г.

Арктическая экспедиция

В 1883 г. Б. согласился принять участие в арктическом плавании. Цель – изучение о-ва Баффинова Земля. Б. должен был освещать экспедицию в качестве журналиста. Прибыв в США, он вместе с другими участниками экспедиции вышел в путь. Результатом поездки, закончившейся в 1884 г., стали путевые заметки о языке и культуре эскимосов.

Участие в экспедиции оставило в душе Б. неизгладимый след, и он занялся исследованием народности эскимосов всерьез. Подготовил и опубликовал журнальные статьи на эту тему, а также монографию «Центральные эскимосы» (1888).

После нахождения в США Б. возвратился в Германию, где приступил к работе преподавателя географии Берлинского университета.

Новая экспедиция

В 1886 г. Б. предпринял экспедицию на о-в Ванкувер (Канада). Цель – изучение индейцев квакиютль. Поездка окончательно убедила Б. в правильности его увлечения – исследовании языков, фольклора, традиций и быта индейцев.

Переезд в США

Вернувшись из экспедиции, Б. перебрался жить в США. Здесь он работал редактором в журнале «Наука», затем – в университете Кларка (штат Массачусетс), музеях естественной истории (Чикаго, Нью-Йорк), возглавлял антропологическую секцию на Всемирной колумбийской выставке (Чикаго).

В 1896 г. Б. связал свою жизнь с Колумбийским университетом, в котором он проработал около сорока лет. С 1899 г. – «полный» профессор антропологии.

Организация экспедиций

Став сотрудником нью-йоркского музея естественной истории в 1895 г., Б. в 1901 г. перешел на должность его директора. В дальнейшем музей не раз организовывал этнографические поездки исследователя.

В 1897 – 1901 гг. Б. инициировал экспедиции на Крайний Север, на Чукотку и Камчатку, что изучить связи палеоазиатских народов. В своей работе пересекался с исследователем языка и культуры чукчей В.Г. Богоразом.

В 1899 г. состоялась северо-тихоокеанская экспедиция, в которой среди прочих участвовал и В.Г. Богораз. Цель – определить связи между народами Азии и Америки.

Умер Б. 21 декабря 1942 г. в Нью-Йорке.

Семья

Супруга – Мария Краковицер.