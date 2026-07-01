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БЛУМЕНАУ Семен Федорович

Родился 26.03.1948, г. Рига. Окончил исторический факультет МГУ в 1972 г.

Кандидатская диссертация : Основные тенденции французской историографии Великой буржуазной революции конца XVIII века в первые послевоенные десятилетия (середина 40-х – середина 60-х годов) (МГУ, 1986).

Докторская диссертация : От социально-экономической истории к проблематике массового сознания: Французская историография революции конца ХУШ века ( ИВИ РАН , 1995).

Профессор , заведующий кафедрой всеобщей истории, международных отношений и международного права Факультета истории и международных отношений Брянского государственного университета им. И.Г. Петровского.

Учитель : А.В. Адо.

Область интересов : Новая история Франции, французская историография.

Сочинения: Ревизионистское направление в современной французской историографии Великой буржуазной революции конца XVIII века. Брянск, 1992;

От социально-экон. истории к проблематике массового сознания: Французская историография революции конца XVIII века (1945-1993 гг.) Брянск, 1995;

Современная французская историография Вандеи и шуанрии // Новая и новейшая история.1992. №1;

Религия и революция во Франции // Новая и новейшая история. 1998. № 3;

Французская революция конца XVIII века в современной научной полемике // Вопросы истории. 1998. №9;

В поисках новых подходов: 200-летие Революции и французская историография // Французский ежегодник-2000. М., 2000;

Людовик XV // Вопросы истории. 2000. № 9; Просвещение и проблема истоков Французской революции: современное видение // Вопросы истории. 2003. №9;

Церковные реформы начала революции и французское общество // Памяти профессора А.В. Адо: Современные исследования о французской революции конца XVIII века. М, 2003

Революционные преобразования Учредительного собрания во Франции в 1789 - 1791 годах - Брянск: Курсив, 2011 (монография).

Реформы права, суда и судопроизводства во Франции в 1789-1791 годах. Всеобщая история: современные исследования. Выпуск 20 – Брянск 2011

Всеобщая история: современные исследования. Выпуск – 20-ый (ответственный редактор), Всеобщая история: современные исследования. Выпуск 20 – Брянск 2011

Предисловие Всеобщая история: современные исследования. Выпуск 20 - Брянск, 2011

Современная историография Французской революции. Вопросы истории №11, Москва, РАН.