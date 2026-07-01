БЛУМЕНАУ Семен Федорович
Родился 26.03.1948, г. Рига. Окончил исторический факультет МГУ в 1972 г.
Кандидатская диссертация: Основные тенденции французской историографии Великой буржуазной революции конца XVIII века в первые послевоенные десятилетия (середина 40-х – середина 60-х годов) (МГУ, 1986).
Докторская диссертация: От социально-экономической истории к проблематике массового сознания: Французская историография революции конца ХУШ века (ИВИ РАН, 1995).
Профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории, международных отношений и международного права Факультета истории и международных отношений Брянского государственного университета им. И.Г. Петровского.
Учитель: А.В. Адо.
Область интересов: Новая история Франции, французская историография.
Сочинения: Ревизионистское направление в современной французской историографии Великой буржуазной революции конца XVIII века. Брянск, 1992;
От социально-экон. истории к проблематике массового сознания: Французская историография революции конца XVIII века (1945-1993 гг.) Брянск, 1995;
Современная французская историография Вандеи и шуанрии // Новая и новейшая история.1992. №1;
Религия и революция во Франции // Новая и новейшая история. 1998. № 3;
Французская революция конца XVIII века в современной научной полемике // Вопросы истории. 1998. №9;
В поисках новых подходов: 200-летие Революции и французская историография // Французский ежегодник-2000. М., 2000;
Людовик XV // Вопросы истории. 2000. № 9; Просвещение и проблема истоков Французской революции: современное видение // Вопросы истории. 2003. №9;
Церковные реформы начала революции и французское общество // Памяти профессора А.В. Адо: Современные исследования о французской революции конца XVIII века. М, 2003
Революционные преобразования Учредительного собрания во Франции в 1789 - 1791 годах - Брянск: Курсив, 2011 (монография).
Реформы права, суда и судопроизводства во Франции в 1789-1791 годах. Всеобщая история: современные исследования. Выпуск 20 – Брянск 2011
Всеобщая история: современные исследования. Выпуск – 20-ый (ответственный редактор), Всеобщая история: современные исследования. Выпуск 20 – Брянск 2011
Предисловие Всеобщая история: современные исследования. Выпуск 20 - Брянск, 2011
Современная историография Французской революции. Вопросы истории №11, Москва, РАН.