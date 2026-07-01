БЛОСФЕЛЬД Евгения Григорьевна

Родилась 29.07.1940. Окончила Сталинградский государственный педагогический институт в 1962 г.

Кандидатская диссертация : Борьба лейбористской партии Великобритании по внутриполитическим проблемам в 1931 – 1937 гг. (Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1971).

Докторская диссертация : Эволюция английского левого лейборизма. 1918–1945 гг. (Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 1992).

Профессор , заведующая кафедрой всеобщей истории Волгоградского государственного социально-педагогического университета.

Область интересов : Английское рабочее движение в новейшее время; вопросы историографии и методологии истории.

Сочинения: Английский левый лейборизм. 1918–1945 гг. Саратов, 1991;

Введение в историю. Волгоград, 2003;

Вопросы социального прогресса в трудах Г. Ласки и программных документах левого лейборизма 1920–1930-х годов. Ленинград, 1990;

Идеология английского левого лейборизма (1918–1945). Москва, 1991;

К вопросу о диалектике традиции и новаторства в истории // Россия и Британия. Вып. 2. Чтения памяти Н.А. Ерофеева. М., 2000.