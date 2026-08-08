БЛИЕВ Марк Максимович

Родился 05.01.1929. Окончил исторический факультет Северо-Осетинского государственного педагогического института в1951 г. и аспирантуру исторического факультета МГУ .

Кандидатская диссертация : Присоединение Севеверной Осетии к России (МГУ, 1956).

Докторская диссертация : Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII – 30-е гг. XIX в.).

Работал профессором (1968), заведующим кафедром российской истории и кавказоведения исторического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, директором Института истории и археологии Республики Северная Осетия-Алания с 1996 г. (ранее – Институт фундаментальных исследований Северо-Осетинского государственного университета).

Координатор програмы международных конфликтологических исследований (с 1992). Сопредседатель общественного движения Адамон-Цадис с 1989 г.

Область интересов : Общественный строй народов Большого Кавказа, Кавказская война, русско-осетинские, русско-кавказские отношения XVIII–XIX вв., истороическая конфликтология.

Сочинения: Присоединение Сев. осетии к России. Орджоникидзе, 1959;

Осетия в первой трети XIX в. Орджоникидзе, 1964;

Русско-осетинские отношения(40-е гг. XVIII – 30-е гг. XIX в.). Орджоникидзе, 1970;

Кавказ и Средняя Азия в политике России во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. М., 1984 (в соавт.);

Некоторые аспекты проблемы присоединения народов Кавказа к России // История СССР. 1991. №6;

Кавказская война. М., 1994 (в соавт.);

Россия и горцы Большого Кавказа на пути к цивилизации. М., 2004.