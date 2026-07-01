БЛАВАТСКИЙ Владимир Дмитриевич

Отечественный историк, археолог и искусствовед.

Ученик Б. В. Фармаковского. Признанный глава советской школы античной археологии. Окончил Московский университет (1923). Доктор искусствоведения (1943).

С 1931 по 1965 вел исследования памятников Сев. Причерноморья (Харакс, Пантикапей, Фанагория и др.). В 1958—1960 возглавлял советско-албанскую экспедицию в Аполлонии Иллирийской.

Зав. сектором античной археологии Института истории материальной культуры АН СССР ( 1944—1970). Профессор кафедры археологии МГУ (с 1943). Чл.-корр. Академии архитектуры СССР (1944) и Германского археологического института (1966).

Сочинения:

Архитектура античного мира. М., 1939;

Греческая скульптура. М., 1939;

История античной расписной керамики. М., 1953;

Античная археология Северного Причерноморья. М., 1961;

Пантикапей. М., 1964;

Античная полевая археология. М., 1967;

Природа и античное общество. М., 1978;

Античная археология и история. М., 1985.

Автор статьи: А. А.Молчанов.

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