БЛАВАТСКИЙ Владимир Дмитриевич
Отечественный историк, археолог и искусствовед.
Ученик Б. В. Фармаковского. Признанный глава советской школы античной археологии. Окончил Московский университет (1923). Доктор искусствоведения (1943).
С 1931 по 1965 вел исследования памятников Сев. Причерноморья (Харакс, Пантикапей, Фанагория и др.). В 1958—1960 возглавлял советско-албанскую экспедицию в Аполлонии Иллирийской.
Зав. сектором античной археологии Института истории материальной культуры АН СССР (1944—1970). Профессор кафедры археологии МГУ (с 1943). Чл.-корр. Академии архитектуры СССР (1944) и Германского археологического института (1966).
Сочинения:
Архитектура античного мира. М., 1939;
Греческая скульптура. М., 1939;
История античной расписной керамики. М., 1953;
Античная археология Северного Причерноморья. М., 1961;
Пантикапей. М., 1964;
Античная полевая археология. М., 1967;
Природа и античное общество. М., 1978;
Античная археология и история. М., 1985.
Автор статьи: А. А.Молчанов.
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