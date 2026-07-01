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БЛАВАТСКАЯ Татьяна Васильевна
Отечественный историк-антиковед.
В 1941 окончила МИФЛИ. С 1948 по 2007 работала в Институте всеобщей истории АН СССР (РАН), с 1986 — ведущий научный сотрудник. Доктор исторических наук (1968).
Главные работы посвящены истории античных государств Причерноморья, Ахейской (Микенской) Греции и ее культуре, «темным векам» и эпохе эллинизма.
Сочинения:
Западнопонтийские города в VII—IV вв. до н. э. М., 1952;
Очерки политической истории Боспора в V—IV вв. до н. э. М., 1959;
Ахейская Греция. М., 1966;
Греческое общество II тысячелетия до н. э. и его культура. М., 1976;
Черты истории государственности Эллады. М., 2003.
Автор статьи: А. А. Молчанов.
© Российская Историческая Энциклопедия
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