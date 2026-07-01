БЛАВАТСКАЯ Татьяна Васильевна

Отечественный историк- антиковед .

В 1941 окончила МИФЛИ. С 1948 по 2007 работала в Институте всеобщей истории АН СССР (РАН) , с 1986 — ведущий научный сотрудник. Доктор исторических наук (1968).

Главные работы посвящены истории античных государств Причерноморья, Ахейской (Микенской) Греции и ее культуре, «темным векам» и эпохе эллинизма.

Сочинения:

Западнопонтийские города в VII—IV вв. до н. э. М., 1952;

Очерки политической истории Боспора в V—IV вв. до н. э. М., 1959;

Ахейская Греция. М., 1966;

Греческое общество II тысячелетия до н. э. и его культура. М., 1976;

Черты истории государственности Эллады. М., 2003.

Автор статьи: А. А. Молчанов.

© Российская Историческая Энциклопедия