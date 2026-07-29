БЛАГОВОЛИН Сергей Евгеньевич
Родился 22.08.1939, г. Москва. Окончил географический факультет МГУ в 1961 г. Кандидат исторических наук (1969 г.), Доктор исторических наук, диссертация "Методология оценки совокупной военной мощи блоков и объединений" защищена в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО АН СССР) в 1986 году.
С марта 1993 – заместитель директора ИМЭМО АН СССР (РАН) . С 1991 президент Института национальной безопасности и стратегических исследований (ИНБСИ) при ИМЭМО РАН. В 1995–1996 – генеральный директор Общественного Российского телевидения (ОРТ). Действительный член РАЕН
Область интересов: Национальная безопасность; военно-экономические и военно-политические проблемы современного мирового развития.
Сочинения: Особенности военно-экономического развития стран и регионов НАТО. М., 1985;
Гонка вооружений: причины, следствия, пути ограничения. М., 1987 (в соавт.);
Империализм – тенденции и противоречия. М., 1988 (в соавт.);
Военные связи стран НАТО. М., 1988 (в соавт.);
Политика силы или сила разума. М., 1989 (в соавт.).