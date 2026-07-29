БЛАГОВОЛИН Сергей Евгеньевич

Родился 22.08.1939, г. Москва. Окончил географический факультет МГУ в 1961 г. Кандидат исторических наук (1969 г.), Доктор исторических наук , диссертация "Методология оценки совокупной военной мощи блоков и объединений" защищена в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО АН СССР) в 1986 году.

С марта 1993 – заместитель директора ИМЭМО АН СССР (РАН) . С 1991 президент Института национальной безопасности и стратегических исследований (ИНБСИ) при ИМЭМО РАН. В 1995–1996 – генеральный директор Общественного Российского телевидения (ОРТ). Действительный член РАЕН

Область интересов : Национальная безопасность; военно-экономические и военно-политические проблемы современного мирового развития.

Сочинения: Особенности военно-экономического развития стран и регионов НАТО. М., 1985;

Гонка вооружений: причины, следствия, пути ограничения. М., 1987 (в соавт.);

Империализм – тенденции и противоречия. М., 1988 (в соавт.);

Военные связи стран НАТО. М., 1988 (в соавт.);

Политика силы или сила разума. М., 1989 (в соавт.).