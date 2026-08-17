БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из дворян Ярославской губернии. Окончил 2-й Московский кадетский корпус. 5.8.1870 поступил в 3-е военное Александровское училище. 17.07.1872 окончил училище, произведен в прапорщики с назначением в 35-ю артиллерийскую бригаду. 29.12.1873 произведен в подпоручики. 26.11.1874 произведен в поручики. 19.9.1876 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 26.12.1877 произведен в штабс-капитаны. 20.6.1878 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Действующую армию. 8.10.1878 назначен старшим адъютантом штаба 10-го армейского корпуса. 13.8.1879 назначен состоять при штабе 10-го армейского корпуса. 20.4.1880 произведен в капитаны. 17.4.1883 произведен в подполковники с назначением заведующим передвижением войск по железным дорогам Харьковского района. 30.8.1887 произведен в полковники за отличие по службе. С 21.9.1888 по 21.9.1889 прикомандирован к 122-му пехотному Тамбовскому полку для цензового командования батальоном. 20.8.1890 назначен начальником штаба Свеаборгской крепости. 26.1.1894 назначен командиром 4-го Финляндского стрелкового полка. 8.4.1897 назначен командиром 64-го пехотного Казанского полка. 14.4.1899 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальником штаба 1-го Кавказского армейского корпуса. 16.9.1899 назначен начальником военных сообщений Киевского военного округа. 27.1.1903 назначен окружным генерал-квартирмейстером штаба Киевского военного округа. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 11.2.1904 назначен дежурным генералом Маньчжурской армии. 21.8.1904 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 8.11.1904 назначен дежурным генералом при главнокомандующем на Дальнем Востоке. 27.2.1907 назначен начальником 2-й пехотной дивизии. 6.12.1912 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 1.9.1912 назначен командиром 6-го армейского корпуса. Участник Первой мировой войны. После похода в Восточную Пруссию 26.8.1914 отстранен от должности приказом главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта за неудачные действия во время Восточно-Прусской операции. 30.8.1914 назначен в резерв чинов при штабе Минского военного округа. 2.3.1915 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Скончался от острого воспаления легких. 23.3.1918 погребен на Братском кладбище в Москве.

Был женат. Имел 5 детей.