БЛАГОЕВ Димитр Николов

Один из основателей и руководитель Болгарской социал-демократической рабочей партии (тесных социалистов).

Учился в гимназиях Габрово и Стара-Загоры. Участвовал в ученических революционных кружках. В 1878 отправился в Одессу для продолжения образования, в Петербурге изучал труды западных авторов по научному социализму.

В 1883 создал первую в России социал-демократическую организацию, установил связи с Г. В. Плехановым . В соответствии с программой организации занимался пропагандистской деятельностью, в 1885 арестован и выдворен из России. На родине пропагандировал идеи социализма.

Происходившая «вестернизация» политической жизни Болгарии оказалась благоприятной для создания в кресть­янской стране, где не было рабочего класса, Социал-демократической партии (БСДП, 1891). Необходимость ее Б. теоретически обосновывал в книге «Что такое социализм и имеет ли он почву в Болгарии», в которой опирался на Марксово понимание классовой борьбы, диктатуры пролетариата и др.

Главная цель Б. — поставить рабочее движение, как только оно начнет развиваться в стране, под руководство социалистической партии, чтобы придать ему «правильное направление». Вел борьбу с местным народничеством, экономизмом, бернштейниан­ством.

В 1903 пошел на разрыв с фракций «широких социалистов» Я. Сакызова, выступавшей за «общее дело» с буржуазией, в отличие от которой партия «тесных социалистов» во главе с Б. — БСДРП(т. с.) отстаивала свой узко классовый характер и принцип демократического централизма. Обе социалистические партии участвовали в работе парламента.

Б. — участник I (1909) и II (1915) Балканских социал-демократических конференций, Копенгагенского конгресса II Интернационала (1910). В годы Первой мировой войны Б. и его партия стояли на позициях «классового интернационализма».

После Октябрьской революции 1917 в России писал статьи в защиту революции и Советской России. В 1919 партия тесняков была преобразована в Коммунистическую, стала членом Коминтерна . В 1922 «за заслуги перед русским революционным движением» Б. избран почетным членом Петроградского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Работа «тесняков» по распространению социалистических идей была весьма успешной, и в 1922 БКП стала второй по численности в стране (после Болгарского земледельческого народного союза), как и ее фракция в парламенте. «Патриарх социализма в Болгарии» и неустанный борец с его отступниками, «дядо» Благоев пользовался высоким личным авторитетом.

Сочинения:

Мои воспоминания. М., 1981;

Что такое социализм и имеет ли он почву у нас? М., 1960;

Очерки истории социализма в Болгарии. М., 1989.

Автор статьи: Р. П. Гришина.

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