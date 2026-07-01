БЛАГОДАТНОГО ПОЛУМЕСЯЦА ПЛАН

Проект объединения Ирака, Транс­иордании (см. Иордания ), Сирии, Ливана и Палестины под эгидой иракской ветви династии Хашимитов в форме конфедерации или единого государства, к которому в дальнейшем могли бы присоединиться и другие арабские страны.

Б. п. п. был выдвинут в 1943 премьер-министром Ирака Саидом Нури в ответ на сходный по сути план «Великой Сирии», предложенный эмиром Трансиордании Абдаллой I ибн Хусейном.

Фактически инициатива Б. п. п. исходила от британского правительства (особенно от министра иностранных дел Э. Идена), стремившегося укрепить свое влияние на Ближнем Востоке в годы Второй мировой войны на фоне ослабления Франции, роста американского влияния и национально-освободительных движений.

Б. п. п. был отвергнут Саудовской Аравией, большинством сирийских и ливан­ских националистов и не был реализован. После Второй мировой войны идея Б. п. п. несколько раз официально обсуждалась вплоть до свержения монархии в Ираке в 1958.

Автор статьи: Д. Р. Жантиев.

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