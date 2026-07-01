БИВАН Эньюрин (Bevan)

Британский политический и государственный деятель, лейборист.

Родился в семье шахтера, в 13 лет начал работать в угольной шахте. В 1919—1921 учился в Сентрал-Лэйбор-колледже (Лондон), после чего вернулся в Тредегар, избран в Совет города, участвовал в тред-юнионистской деятельности. В 1929—1960 — член палаты общин от Лейбористской партии (ЛП). Зарекомендовал себя прекрасным оратором и полемистом, основное внимание в парламенте уделял проблемам рабочих и безработных.

В 1930-е — один из лидеров левого крыла ЛП. В 1937 — соучредитель леволейбористского еженедельника «Трибьюн», в 1940—1945 редактор этого издания. Участвовал в кампании Единого фронта (проводилась с 1937 Компартией, Социалистической лигой и Независимой рабочей партией), за что в начале 1939 исключен из парламентской фракции ЛП, вскоре восстановлен.

В годы Второй мировой войны выступал с критикой внутренней и внешней политики коалиционного правительства У. Черчилля , добивался скорейшего открытия второго фронта в Европе. После окончания войны на посту министра здравоохранения (1945—1951) в лейбористском правительстве К. Эттли содействовал проведению кампании по строительству дешевого муниципального жилья (возведено более 1 млн домов), инициировал в 1948 создание британской национальной службы здравоохранения, предоставившей жителям страны бесплатную медицинскую помощь. Критиковал действия коммунистических властей в Вост. Европе, осудил блокаду Cоветским Союзом Западного Берлина (21 июня 1948 — 11 мая 1949; смотрите Берлинский кризис 1948-1949 ), одобрил создание НАТО (1949), выступал против увеличения военных расходов Британии.

17 января 1951 занял пост министра труда и национальной повинности, 24 апреля подал в отставку в связи с намерениями лейбористского руководства ввести частичную оплату медицинского обслуживания населения. В 1951—1955 объединил вокруг себя группу левых лейбористов, критиковавших политику руководства партии по вопросам внешней и оборонной политики. В 1955 на выборах лидера ЛП проиграл Х. Гейтскелу.

В 1956—1960 — казначей ЛП, 1959—1960 —– заместитель лидера партии.

Сочинения:

In Place of Fear, 1952. Why Not Trust the Tories? London, 1944.

Автор статьи: А. Ю. Прокопов.

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