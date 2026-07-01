БИТВА ЗА ДНЕПР

Наступательные операции, проведенные советскими войсками с целью освобождения Левобережной Украины , Донбасса, Киева, а также захвата плацдармов стратегического значения на правом берегу Днепра.

В битве за Днепр участвовали войска Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов (с 20 октября 1943 г. соответственно Белорусского, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинского фронтов). В летне-осенней кампании 1943 г. советское Верховное Главнокомандование приняло решение главный удар нанести на юго-западном стратегическом направлении. Войска Центрального (командующий — генерал армии К. К. Рокоссовский ), Воронежского (командующий — генерал армии Н. Ф. Ватутин ) и Степного (командующий — генерал армии И. С. Конев ) фронтов нацеливались на выход к среднему течению Днепра, а Юго-Западного (командующий — генерал армии Р. Я. Малиновский ) и Южного (командующий — генерал-полковник Ф. И. Толбухин) фронтов — к нижнему течению Днепра и к Крыму. Группировка советских войск насчитывала 2,6 млн человек, свыше 2400 танков и САУ и 2800 боевых самолетов. Одновременно Западный фронт (командующий — генерал армии В. Д. Соколовский ) и левое крыло Калининского фронта (командующий — генерал армии А. И. Еременко ) должны были наступать на смоленском направлении, лишая врага возможности перебросить силы на юг. К началу битвы советским войскам противостояла группировка противника в составе 2-й армии группы армий «Центр» (командующий — генералфельдмаршал Г. Клюге), 4-й танковой, 8-й, 1-й танковой и 6-й армий группы армий «Юг» (командующий — генералфельдмаршал Э. Манштейн ), в которых насчитывалось 62 дивизии, в т. ч. 14 танковых и моторизованных (1,24 млн человек, 2100 танков и штурмовых орудий и 2100 самолетов). 13 августа началось наступление правого крыла Юго-Западного фронта в направлении Краснограда, однако ожесточенное сопротивление противника снижало темпы его продвижения вперед. Тем не менее значительные силы немецких войск были скованы, что способствовало успешным действиям Южного фронта, который 18 августа перешел в атаку, прорвал мощный оборонительный рубеж на реке Миус и 30 августа освободил Таганрог. Утром 26 августа начали наступление войска Центрального фронта. Прорвав оборону противника, советские войска освободили город Глухов и вступили в северные районы Украины. К 31 августа прорыв был расширен до 100 км по фронту и до 70 км в глубину. Тем временем войска Воронежского фронта освободили Сумы и успешно наступали на Ромны. Войска Степного фронта до конца августа вели бои западнее и юго-западнее Харькова и в начале сентября развернули наступление на Красноград. Левобережной Украине и в Донбассе. 15 сентября немецкое командование отдало приказ об общем отводе группы армий «Юг» за «Восточный вал», рассчитывая удержать богатейшие районы Правобережной Украины, Крым и порты Черного моря. При отходе враг применял тактику выжженной земли: разрушал города и села, уничтожал предприятия и мосты, сжигал посевы. Еще в начале сентября Ставка ВГК дала указание фронтам о форсировании Днепра с ходу и захвате плацдармов на его правом берегу. Понимая всю сложность и опасность этой операции, было принято решение удостаивать особо отличившихся при форсировании реки командиров и бойцов звания Героя Советского Союза. В помощь войскам, форсировавшим Днепр, в ночь на 24 сентября в районе Канева был выброшен воздушный десант. Выходя к Днепру, советские части зачастую сразу же начинали переправляться через реку с помощью подручных средств (лодок, плотов, обычных бревен). Они стремились выиграть время и не допустить концентрации противника на противоположном берегу. Стояла осень, и вода была уже холодная. Тем не менее бойцы, не щадя своей жизни и здоровья, пускались в опасный маршрут. Правый берег Днепра более высокий, чем левый, и немцы имели все возможности вести прицельный огонь по переправляющимся советским солдатам. Тысячи красноармейцев и командиров погибли во время форсирования реки. Но за период с 22 по 30 сентября к Днепру почти на 750-километровом фронте от Лоева до Запорожья вышли и форсировали реку армии Центрального, Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов, захватив 23 плацдарма. С октября 1943 г. развернулась упорная борьба за плацдармы. Советские войска получили задачу расширить захваченную на правом берегу Днепра территорию и в последующем провести операции по освобождению Правобережной Украины и Крыма. Противник упорно оборонялся, резонно полагая, что, форсировав Днепр, советские войска смогут выйти на оперативный простор, и тогда весь южный фланг немецкого Восточного фронта окажется под угрозой. Особое внимание командование вермахта уделяло удержанию района Киева, поэтому оно спешно приводило в порядок свои разбитые дивизии и перебрасывало к Днепру новые соединения (особенно танковые) из Западной Европы. Наступление войск Воронежского фронта на киевском направлении началось 12 октября. В результате многодневных ожесточенных сражений 6 ноября Киев был освобожден. Более того, войска фронта продвинулись до 150 км и образовали на Правобережной Украине Киевский стратегический плацдарм. Однако во второй половине ноября и декабре 1943 г. в районе Фастова противник произвел мощный контрудар, пытаясь вновь вернуть Киев. В ходе кровопролитных боев наступление немецких войск было остановлено. В то же время войска 2, 3 и 4-го Украинских фронтов вели упорные сражения на юге Украины — на кировоградском и криворожском направлениях и в низовьях Днепра. За 3 месяца армии 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Запорожье и Днепропетровск и создали на Днепре второй крупный плацдарм стратегического значения. Белорусский фронт захватил плацдарм южнее Жлобина. Войска 4-го Украинского фронта очистили от противника почти все низовье Днепра и блокировали врага в Крыму. В Битве за Днепр советские войска проявили массовый героизм, мужество и отвагу. 2438 солдат, сержантов, офицеров и генералов всех родов войск, наиболее отличившиеся в этих сражениях, были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Исторические источники:

Василевский А. М. Дело всей жизни. Изд. 2-е. М., 1975;

Гречко А. А. Освобождение Киева. М., 1973.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015