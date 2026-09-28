БИТВА ЗА БЕРЛИН

БИТВА ЗА БЕРЛИН - завершающая стратегическая наступательная операция, проведенная советскими войсками 16 апреля - 8 мая с целью разгрома группировки немецких войск, оборонявшейся на берлинском направлении, овладения Берлином и выхода на реке Эльба для соединения с войсками союзников.

Соотношение сил

Весной 1945 года на территории Германии вели боевые действия вооруженные силы СССР, США, Великобритании и Франции. Советская армия находилась в 60 км от Берлина, а передовые части американско-английских войск вышли на Эльбу в 100-120 км от столицы Германии. У. Черчилль предпринимал попытки побудить главнокомандующего армиями западных стран Д. Эйзенхауэра к тому, чтобы взять Берлин раньше Красной Армии. Но, опасаясь крупных потерь, Д.Эйзенхауэр в телеграмме от 28 марта сообщил И.В. Сталину , что западные союзники не собираются брать Берлин. Главные силы немцев по-прежнему были сосредоточены против советских сил (214 дивизий и 14 бригад), а против союзников действовало лишь 60 дивизий. Всего 1 миллион человек, 10400 орудий и минометов, 1500 танков и штурмовых орудий, 3300 боевых самолетов. В тылу немецких групп армий формировался стратегический резерв в 8 дивизий. Оборона столицы Германии включала одерско-нейсенский рубеж глубиной 20-40 км, имевший 3 полосы и Берлинский оборонительный район, включавший 3 кольцевых обвода. Сам город был разбит на 9 секторов, гарнизон составлял до 200 тысяч человек. Для скрытного маневра силами и средствами широко использовалось метро. Каждая улица, дом, канал представляли собой оборонительный рубеж.

Для проведения Берлинской операции Советская армия привлекла войска 2-го Белорусского фронта во главе с маршалом К.К. Рокоссовским , 1-го Белорусского фронта во главе с маршалом Г.К. Жуковым , 1-го Украинского фронта во главе с маршалом И.С. Коневым . Всего 2,5 миллиона человек, 41600 орудий и минометов, 6250 танков и САУ, 7500 самолетов. Замыслом советского командования предусматривалось мощными ударами трех фронтов прорвать оборону противника по Одеру и Нейсе, окружить основную группировку немецких войск, одновременно расчленить ее на несколько частей и уничтожить, в дальнейшем выйти на Эльбу.

Основные этапы сражения

По характеру выполняемых задач и результатам Берлинская операция делится на три этапа. На первом (16-19 апреля) войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов прорвали одерско-нейсенский оборонительный рубеж, а 2-й Белорусский фронт завершил перегруппировку и проводил разведку боем. На втором этапе (19-25 апреля) войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов по указанию Ставки окружили и расчленили берлинскую группировку врага. На третьем этапе (26 апреля - 8 мая) противник был уничтожен. Советские войска овладели Берлином и соединились с союзниками. Германия капитулировала.

16 апреля в 3 часа ночи началась авиационная и артиллерийская подготовка, по окончании которой были включены 143 зенитных прожектора, и пехота, поддержанная танками, атаковала противника. Чем ближе становились Зеловские высоты, тем сильнее было сопротивление немцев. Немецкое командование создало на них наиболее мощный узел сопротивления во 2-ой полосе обороны, который имел сплошные траншеи, большое количество дзотов, пулеметных площадок, окопов для артиллерии и противотанковых средств, противотанковых и противопехотных заграждений. Перед ними был вырыт противотанковый ров глубиной до 3 метров, шириной 3,5 метра, а подступы к ним заминированы и простреливались многослойным перекрестным артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем. Техника могла преодолеть Зеловские высоты только вдоль шоссейных дорого, которые были заминированы.

Обороняли высоты войска 9-ой армии, усиленные артиллерией Берлинской зоны ПВО . Чтобы ускорить продвижение войск, командующий 1-м Белорусским фронтом Г. Жуков ввел в сражение 1-ю и 2-ю танковую армию. Однако они втянулись в упорные бои и не смогли оторваться от пехоты. Войскам фронта пришлось последовательно прорывать несколько полос обороны. На основных участках у Зеловских высот войскам 8-ой гвардейской армии (генерал-полковник В.И. Чуйков) во взаимодействии с 1-й танковой армией (генерал-полковник М.Е.Катуков) удалось прорвать ее лишь 17 апреля. К исходу 19 апреля они завершили прорыв 3-й полосы одерского рубежа.

Более успешно в это время развивалось наступление 1-го Украинского фронта. К исходу 18 апреля войска фронта завершили прорыв нейсенского рубежа обороны, форсировали реку Шпре и обеспечили условия для окружения Берлина с Юга. 2-й Белорусский фронт во главе с Рокоссовским 18-19 апреля форсировал Ост-Одер, преодолел междуречье Ост-Одера и Вест-Одера и занял исходное положение для форсирования Вест-Одера. Дальнейшее продвижение было затруднено из-за розлива реки, возникли трудности с переброской артиллерии и танков.

20 апреля дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта открыла огонь по Берлину. На следующий день первые советские части ворвались на окраины города.

22 апреля прошло последнее оперативное совещание германского верховного командования во главе с Гитлером. Было принято решение снять с позиций на Эльбе 12-ю армию и направить ее на восток, навстречу войскам 9-й армии, наносившей удар по советским войскам, из района юго-восточнее Берлина. Стремясь задержать наступление 1-го Украинского фронта, немецкое командование предприняло контрудар из района Герлица в тыл ударной группировки советских войск. К 23 апреля немецкие войска вклинились в их расположение на 20 километров, но к исходу следующего дня продвижение противника было остановлено.

Штурм Берлина

24 апреля армии 1-го Белорусского соединились с частями 1-го Украинского фронта западнее, взяв город в кольцо. На следующий день в районе Торгау на реке Эльба войска 5-й гвардейской армии встретились с подходившими с запада частями 1-й американской армии. В это время войска 2-го Белорусского фронта успешно форсировали Вест-Одер, прорвали оборону на западном берегу и сковали силы 3-й танковой армии противника. Начался штурм Берлина, каждый дом в котором был превращен в настоящую крепость. В обороне города участвовало около 200 ополченских формирований (фольксштурм) под общим командованием Гиммлера, вооруженных карабинами и фаустпатронами, состоявших из мужчин в возрасте от 16 до 60 лет и женщин, призванных с 18 лет.

Каждая армия действовала в своей зоне, последовательно взламывая оборону города от дома к дому. В метро, подземных тоннелях велись рукопашные схватки. Основу боевых порядков стрелковых и танковых частей в период боев в городе составляли штурмовые отряды и группы. Также широко применялась артиллерия, бившая прямой наводкой, и авиация. Серьезно страдало мирное население. В то же время вошел в историю подвиг сержанта Н.И. Масалова, вынесшего немецкую девочку из-под обстрела (его подвиг увековечен в памятнике в Трептов-парке).

29 апреля завязались борьбы за рейхстаг (нижняя палата парламента в Германии), превращенного немцами в мощный узел обороны, вокруг здания были выкопаны глубокие рвы, устроены заграждения, созданы огневые точки. В основном рейхстаг и Рейхсканцелярию защищали войска СС: подразделения 11-й добровольческой дивизии СС «Нордланд», СС французский батальон Фене из дивизии «Шарлемань» и латышский батальон 15-й гренадерской дивизии СС (латышская дивизия СС), а также СС охранных подразделений фюрера Адольфа Гитлера (всего их было около 1 тыс. чел.). Утром 30 апреля, сломив упорное сопротивление, советские части ворвались в здание. В этот же день А.Гитлер вместе с женой покончил с собой.

К исходу дня рейхстаг был взят, оставшиеся защитники оборонялись в подвале. На его фронтоне разведчики 756-го полка 150-й стрелковой дивизии М.А. Егоров и М.В. Кантария установили Красное Знамя, ставшее Знаменем Победы . С особыми воинскими почестями специальным рейсом на самолете Ли-2 было доставлено из Берлина в Москву, где 24 июня на параде Победы было торжественно провезено на специальном оборудованном автомобиле по Красной площади впереди сводных полков фронта.

Но бои внутри здания завершились лишь к утру 1 мая, а отдельные защитники, отбивавшиеся в подвале, сдались лишь в ночь на 2 мая. На стенах рейхстага от пола и почти до потолка советские воины оставили свои надписи и изречения.

Капитуляция фашистских войск

1 мая в руках немцев остались только район парка Тиргартен и правительственный квартал. Здесь располагалась имперская канцелярия, во дворе которой находился бункер ставки Гитлера. В ночь на 1 мая по предварительной договорённости в штаб 8-й гвардейской армии генерала В.И. Чуйкова прибыл начальник Генерального штаба вермахта генерал Кребс, сообщивший о самоубийстве Гитлера и о предложении нового правительства Германии заключить перемирие. Сообщение тут же было передано Г. К. Жукову, который сам позвонил в Москву. В разговоре Сталин подтвердил категорическое требование о безоговорочной капитуляции. Вечером 1 мая новое правительство Германии отклонило требование о безоговорочной капитуляции, и советские войска с новой силой возобновили штурм, обрушив на город всю огневую мощь.

Рано утром 2 мая было затоплено Берлинское метро - группа сапёров из дивизии СС «Нордланд» взорвала тоннель. Вода хлынула в тоннели, где укрывалось большое количество мирных жителей и раненых. Число жертв до сих пор неизвестно. В 6 часов 30 минут утра 2 мая начальник обороны Берлина генерал Г. Вейдлинг сдался в плен и написал приказ о капитуляции, который был размножен и при помощи громкоговорящих установок и радио доведен до частей противника, обороняющихся в центре Берлина. Немецкие войска начали сдаваться. Однако отдельные отряды продолжали сопротивляться и с боями прорывались в сторону западных союзников для сдачи в плен. Единицам удалось пробиться в район переправ через Эльбу и перебраться в зону оккупации американской армии.

8 мая в 22 ч 43 минуты (по центрально-европейскому времени) в Берлине в Карлсхорте, в здании бывшего военно-инженерного училища, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии . При подписании акта присутствовали: маршал СССР Г.К. Жуков, главный маршал авиации Великобритании А. Теддер; в качестве свидетелей - командующий стратегическими воздушными силами США генерал К. Спаатс, главнокомандующий французской армией генерал Ж.М. де Латр де Тассиньи. От лица Германии акт подписали имевшие на это соответствующие полномочия от К. Деница (назначенного Гитлером перед своей смертью президентом германской империи и военным министром) и доставленные в Берлин: бывший начальник Верховного командования вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал флота Х. Фридебург и генерал-полковник авиации Г.Штумпф.

В ознаменовании победы СССР над фашисткой Германией 9 мая стал Праздником Победы. В этот день в Москве был произведен салют 30 артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

В ходе Берлинской операции советские войска разгромили 70 пехотных, 23 танковых и моторизованных дивизий, взяли в плен около 480 тысяч человек, захватили до 11 тысяч орудий и минометов, свыше 1,5 тысяч танков и штурмовых орудий, 4500 самолетов. Президиум ВС СССР учредил медаль «За взятие Берлина», которой награждено около 1082 тысяч воинов. 187 частям и соединениям, наиболее отличившимся при штурме столицы Германии, присвоено почетное наименование «Берлинские». Более 600 участников операции удостоены высокого звания Героя Советского Союза.