БИТВА ПРИ МОЛОДЯХ

Сражение между русскими войсками и войсками крымского хана Девлет Гирея, состоявшееся 29 июля – 2 августа 1572 г. и завершившееся разгромной победой русских.

Причины

После разорения Москвы в 1571 г. крымский хан Девлет Гирей планировал новый поход на Русское государство, рассчитывая на его окончательный разгром и подчинение своей власти. Девлет Гирей собрал восьмидесятитысячное войско из крымских татар и ногайцев, на помощь ему было отправлено и несколько тысяч янычар из Османской империи.

К тому времени в Русском государстве вдоль этой реки был сформирован мощный оборонительный рубеж, включавший в себя Калугу, Серпухов, Коломну и другие города. В Калуге находился передовой полк под командованием воевод А. Хованского и Д. Хворостинина. В районе Коломны на тот момент находился восьмитысячный полк под началом князя М. Воротынского, четырехтысячный полк правой руки под командованием воеводы Н. Одоевского размещался в Тарусе, полк левой руки князя А. Репнина численностью в 2000 человек находился в Лопасне, а двухтысячный сторожевой полк князя И. Шуйского – в Кашире.

Ход событий

В начале июня 1572 г. Девлет Гирей со своим войском выдвинулся в наступление на Москву. В конце июля войско Девлет Гирея подошло к Оке и осуществило переправу через нее выше Серпухова по течению и у впадения Лопасни в Оку. Произошли столкновения отрядов крымских татар с воинами из полка Хворостинина. Основные силы Девлет Гирея переправились через Оку у села Дракина, где им удалось разбить полк Одоевского и продолжить движение на Москву. Русские войска под командованием Воротынского снялись со своих позиций и выдвинулись в тыл силам Девлет Гирея. Арьергард крымских войск был настигнут передовым отрядом Хворостинина у села Молоди и разбит. При помощи ложного отступления отряду Хворостинина удалось выманить войско крымского хана к расположению русского «гуляй-города» (передвижного военного укрепления), развернутого недалеко от Молодей.

31 июля Девлет Гирей приступил к штурму «гуляй-города», но он был отбит, его войска отступили, но укрепление оставалось в осаде. 2 августа начался очередной штурм «гуляй-города», в котором погибло около трех тысяч человек с русской стороны, но и эта атака была отбита. После этого Девлет Гирей приказал коннице спешиться и атаковать «гуляй-город» в пешем строю. И тогда М. Воротынский, дождавшись, пока основные силы крымского хана будут все заняты в штурме укрепления, ударил им в тыл силами одного из полков, выведя его из укрепления. Одновременно из «гуляй-города» предприняли атаку на осаждавших и люди Хворостинина. В ходе битвы погибло более 10 тысяч крымских татар и янычар, остатки войска обратились в бегство.