Битва на Воже

Битва на р. Во́же ( Во́жская битва ) – состоявшееся 11 августа 1378 г. сражение между русским войском (московским и суздальско-нижегородским) под командованием московского князя Дмитрия Ивановича ( будущего Дмитрия Донского) и золотоордынским войском, которое возглавлял темник [i] Беги́ч (Беги́ш, Беги́чка (летописное). Первое крупное сражение, в котором войска Северо-Восточной Руси одержали победу на монголо-татарами, в силу чего современные историки часто именуют её «генеральной репетицией Куликовской битвы [ii] » (1380).

Месторасположение битвы

Река Вожа – правый приток Оки, протекает в Рязанской области недалеко от границ с Московской областью. Точное место битвы не установлено, но историки высказывают мнение, что, скорее всего, она состоялась в пойме Вожи и её левого притока р. Мечи, рядом с находившимся в Рязанском княжестве древнерусским городом Глебовым (ныне село Глебово-Городище (Рыбновский р-н Рязанской обл.).

Одним из аргументов в пользу этой версии считается нахождение здесь старинной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Один из самых авторитетных специалистов по истории Древней Руси Н.С. Борисов полагает, что заложение в конце XIV в. целого ряда одноименных соборов в Московской и Рязанской землях было связано не только со значением культа Богородицы для русского национального сознания той эпохи, но и в честь победы русского воинства на Вожском поле, поскольку состоялась она за несколько дней до праздника Успения, отмечаемого 15 августа [iii] . Археологическая разведка показывает, что в районе Вожи присутствуют порядка 35 археологических объектов, но для окончательного решения вопроса о локализации битвы требуется продолжение исследовательских работ с использованием самых современных междисциплинарных (в том числе, естественнонаучных) методов.

[i] Те́мник- (от «тьма» - 10 тысяч в древнерусском счете) – подчинявшийся хану Золотой Орды военачальник, командовавший туменом (войсковая единица, численностью 10 тысяч).

[ii] См.: Материалы Межрегиональной научной конференции «Битва на Воже - предтеча возрождения средневековой Руси» (Рязань, 2003 г.)

[iii] Борисов Н. С. Воздействие Куликовской битвы на русскую культуру конца XIV–XV вв. // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М.,1983. С. 131.