БИТВА НА РЕКЕ ВОЖЕ
Битва на р. Во́же (Во́жская битва) – состоявшееся 11 августа 1378 г. сражение между русским войском (московским и суздальско-нижегородским) под командованием московского князя Дмитрия Ивановича (будущего Дмитрия Донского) и золотоордынским войском, которое возглавлял темникi Беги́ч (Беги́ш, Беги́чка (летописное). Первое крупное сражение, в котором войска Северо-Восточной Руси одержали победу на монголо-татарами, в силу чего современные историки часто именуют её «генеральной репетицией Куликовской битвыii» (1380).
Месторасположение битвы
Река Вожа – правый приток Оки, протекает в Рязанской области недалеко от границ с Московской областью. Точное место битвы не установлено, но историки высказывают мнение, что, скорее всего, она состоялась в пойме Вожи и её левого притока р. Мечи, рядом с находившимся в Рязанском княжестве древнерусским городом Глебовым (ныне село Глебово-Городище (Рыбновский р-н Рязанской обл.).
Одним из аргументов в пользу этой версии считается нахождение здесь старинной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Известный специалист по истории средневековой Руси Н.С. Борисов полагает, что заложение в конце XIV в. целого ряда одноименных соборов в Московской и Рязанской землях было связано не только со значением культа Богородицы для русского национального сознания той эпохи, но и в честь победы русского воинства на Вожском поле, поскольку состоялась она за несколько дней до праздника Успения, отмечаемого 15 августа. Археологическая разведка показывает, что в районе Вожи присутствуют порядка 35 археологических объектов, но для окончательного решения вопроса о локализации битвы требуется продолжение исследовательских работ с использованием самых современных междисциплинарных (в том числе, естественнонаучных) методов.
Памятная стела защитникам Отечества, установленная на поле Вожской битвы (2003г.). На заднем плане - церковь Успения Пресвятой Богородицы (1696г.)
На трех пиках – три щита с гербами Московского, Пронского и Рязанского княжеств, каждый смотрит в сторону своей земли. Источник: pinterest.ru
Исторические источники по истории битвы
Интересен тот факт, что события битвы на р. Воже оказались на удивление полно отражены в русских письменных источниках, в сравнении, например, с информацией по Куликовской битве, считающейся историками самой крупной и значимой для Руси четырнадцатого века. Известны точная дата события, его основной ход, имена главных военачальников с обеих сторон, нанесенный ущерб и общий результат (включая потери сторон и полученные трофеи).
Основным источником по истории сражения является «Повесть о битве на реке Воже», первоначальный текст которой присутствовал в Летописце Рогожском и Летописи Симеоновской, и, судя по приведенным Н.М. Карамзиным цитатам, и в оригинале сгоревшей при московском пожаре 1812 года Троицкой летописиi. При этом, за исключением небольших деталей (имен военачальников и т. д.) почти все летописи дают тождественное описание события: разница в том, что московские - делают упор на полководческих талантах великого князя Дмитрия, а рязанские - печалятся о последовавшем после Вожской победы разорении своего княжества, которое совершил в качестве мести разъяренный поражением Мамай.
Предыстория битвы и ее предпосылки
В 1359 году, то есть за двадцать лет до событий битвы на Воже в Золотой Орде началась великая смута или, говоря языком древнерусских летописей, «Великая замятня (замятия)».
Восьмой по счету хан Золотой Орды Бердибекi был убит очередным претендентом на престол. За короткое время здесь сменился не один десяток слабых ханов, иногда правивших не более года.
В этих условиях реальную власть сконцентрировал в своих руках темник Мамай - второй человек в государстве при Бердибеке – глава его администрации, военачальник, к тому же, еще и зять убитого. При этом, вопреки сложившемуся мнению, сам он ханом не был, поскольку не принадлежал к роду Чингизидов и управлял Западной частью Орды через «ханов-марионеток», при этом конфликтуя с другими претендентами на власть. Фактически, в Золотой Орде развернулась междоусобная война, что неизбежно должно было отразиться на ее отношениях с Северо-Восточной Русью, где в том же 1359 году московским князем стал 9-летний Дмитрий Иванович, вошедший позже в историю как великий князь Дмитрий Донской.
Мужая и набираясь военно-управленческого опыта в непростых условиях, Дмитрий Иванович стремится разными способами, порой с переменным успехом, закрепить за собой право на «Великое княжение Владимирское». При этом он опирается на возросшее при Иване Калите военное и финансовое могущество Москвы, дипломатические таланты митрополита Алексия, и, конечно же, личные качества характера: смелость, волю, умение быстро делать выводы из своих верных и ошибочных действий.
Великий князь Дмитрий Иванович. Лицевой свод. XVIв. Источник: pinterest.ru
Возросшая самостоятельность московского князя (вплоть до отказа платить дань) не осталась незамеченной в Орде. В ход пошли неоднократные попытки передачи ярлыка (права) на «владимирский стол» в другие руки (тверскому князю Михаилу Александровичу), настойчивые требования о возобновлении уплаты дани и главный аргумент ордынцев - набеги на земли непокорных. Так началось «великое розмирие» (военный конфликт) между Мамаем и великим князем Дмитрием Ивановичем с союзниками. Три года войска монголов разоряли различные русские земли и радовались победам (как в битве на р. Пьяне 2 августа 1377 г.), порой русские совершали успешные рейды на территории, входящие в зону ордынского влияния (взятие столицы Волжской Булгарии в 1376г. зятем великого князя Дмитрия московским воеводой Дмитрием Боброк-Волынским с получением солидного откупа). Но в 1378г. ситуация принципиально осложнилась - раззадоренный и воодушевленный предыдущими успехами Мамай впервые серьезно нацелился именно на Москву.
Численность участвовавших в сражении войск
Во главе посланного Мамаем сильного войска стоял мурза (знатный феодал) Беги́ч (Бегичка), но в источнике встречаются имена еще четырех ордынских князей, командовавших входящими в него воинскими подразделениями: нойоныi Хазибек, Коверга, Карабулук и Кострак. Точные данные о численности войск с обеих сторон в повести отсутствуют. Упоминаемые характеристики сводятся к далеким от числовой конкретности эпитетам: «многочисленное войско» поганого Мамая, Дмитрий Иванович пошел навстречу с «большим и грозным» войском.
В силу этого встречающиеся в научной и публицистической литературе оценки реальной численности войск находятся в большом цифровом диапазоне (что типично для средневековых сражений). В отсутствии письменных источников, подобных войсковым реестрам («росписи» участвовавших в битве русских полков), исследователям приходится ориентироваться на косвенные сведения, полученные из поздних источников, содержащих информацию об особенностях военного дела той эпохи (по Куликовской битве и т.д.), а также использовать археологические и палеогеографические данные (исследование корреляции между рельефно-пространственным потенциалом конкретной местности и возможным количеством вмещаемых ею воинов).
Важно помнить, что перед этим ряд русских земель потеряли много воинов в битве на Пьяне и объективно не могли быстро восполнить ряды профессионалов военного дела. В силу этого, по предположениям современных историков, в сражении на Воже, где собралось объединенное (из московских, суздальских, нижегородских, части рязанских земель) войско, вероятной верхней границей является численность в 4 тысячи конных воинов. Кроме того, к этому следует прибавить пехотные полки ополченцев и воинов-лучников (в диапазоне от 2 до 5 тысяч человек). Следовательно, общее число участников с русской стороны, вероятно, не превышало 6-9 тысяч человек.
В отношении сил, которыми командовал мурза Бегич, приводятся оценки до 20 тысяч конницы (иногда почти фантастические 50 тыс.i), но, скорее всего, они серьезно завышены, а более вероятной, по мнению исследователей, выглядит цифра в 10 тысяч конниковii.
Ход битвы
Положение войск в ходе битвы на Воже. (Реконструкция В.И. Поляничева). Источник: pinterest.ru
Русские войска. 1. Движение полков после форсирования Оки в районе Коломны; 2. Боевая позиция Большого полка великого князя Дмитрия Ивановича на левобережье Вожи; 3. Боевая позиция полка правой руки окольничьего Тимофея Вельяминова; 4. Боевая позиция полка Левой руки князя Даниила Пронского.
«Войска Золотой Орды: Боевые позиции туменов на правобережье до боя. 5. Позиция тумена Хазибея; 6. Позиция тумена Коверги; 7. Позиция тумена Карабулука;8. Позиция тумена Кострока; 9. Позиция тумена Бегички. 10,11, 12, 13, 14. Положение туменов после переправы через Вожу: разгром и отступление;
15. Месторасположение военного совета князя Дмитрия Ивановича с воеводами перед началом сражения; 16. Ставка Бегича.
Получив разведывательные данные о надвигающейся на Московское княжество со стороны ордынцев опасности (а особую роль разведки в военных делах великий князь оценил в полной мере после поражения в битве на Пьяне, где разведка (вкупе с дисциплиной) оказались слабым звеном русской обороны), Дмитрий Иванович принял смелое и весьма нестандартное, по тем временам, решение – не ждать неприятеля внутри Москвы, а выехать ему навстречу и попытаться навязать неприятелю свой план боя. А ведь до этого, по сложившемуся у ордынцев мнению, русские боялись схватки в открытом поле. Впрочем, князь и не думал ждать врага в открытом поле, собираясь с пользой для себя использовать тактические свойства хорошо знакомой местности и блестящую работу русской разведки. Исследователи полагают, что перейдя Оку в районе Коломны, русские войска начали движение по старой дороге на столицу Рязанского княжества, но затем, по мере приближения к Воже, стали корректировать траекторию в зависимости от получаемых разведданных, которые позволили великому князю точно узнать место возможной переправы Бегича через Вожу и взять его под свой контроль. Значительную часть русского войска составляла конница, что сильно увеличивало его маневренность и позволило совершить марш-бросок к месту переправы. Появление сильного и отлично подготовленного войска на левом берегу реки Вожи стало для ордынцев неприятным сюрпризом.
К тому же, по замыслу великого князя, выбранное им расположение основных сил русских в пойме Вожи позволяло использовать в своих целях и рельеф местности (холмы, овраги, болотные топи), и речные преграды, и лесные заросли, которые ко всему прочему, еще и прекрасно подходили для маскировки войск и сокрытия их реальной численности. В результате в начале сражения русские рати выстроились плавной дугой на небольшом холме с выдвинутыми к реке флангами. В центре - великий князь Дмитрий Иванович, справа — воевода Тимофей Вельяминов, слева — князь Данила Пронский.
Ордынцы разместились на правом берегу реки. Противники никак не решались начать сражение, в течении нескольких дней занимаясь проведением своего рода средневековой «артподготовки», в ходе которой в обе стороны летел град острых стрел. Возможно, Бегич рассчитывал получить поддержку от рязанского князя, который время от времени вынужденно вступал в союз с Мамаем, но в этот раз тот предпочел остаться в стороне. Более того, Бегич не знал, что значительная часть рязанских войск уже выступила в составе сил под руководством князя Данилы Пронского на стороне объединенного русского войска.
Вероятно, между военачальниками воюющих сторон шла настоящая «война нервов», в ходе которой ордынцы хотели выманить русских с выгодной позиции, а русские, прекрасно понимая все преимущества мощной и маневренной конницы врага на открытой местности, не покидали подготовленных рубежей.
«Битва на Воже» (2004). Худ. И.Комов. Источник: pinterest.ru
В этой схватке выдержки и воинского интеллекта победил великий князь Дмитрий, блестяще использовав такой классический прием военной хитрости, как обманное отступление с целью выманить врага на невыгодные позиции. Заметив, что ордынцы не решаются переходить реку на виду у находящегося в полной боеготовности русского войска, он отвел часть войск от Вожи, и, возможно, спрятал свои фланговые части в лесной чаще. И Бегич, не сумев точно просчитать планы и численность русской рати, пошел в атаку.
К вечеру 11 августа 1378 года его конница форсировала Вожу. Теперь за спиной у ордынцев была водная преграда, которая мешала маневрированию и усложняла отступление. Используя традиционные приемы психологического запугивания противника - дикий свист, устрашающие крики, а также выпуская грады каленых стрел, ордынские конники бросились на русские полки.
Бегич задумал нанести мощный удар в центр русских позиций, сломать их строй, посеять панику и по частям уничтожить противостоящее войско. Но русские, защищенные щитами и доспехами, прикрытые длинными копьями, смогли выстоять под сильным натиском врага. Находившиеся на передовой линии ордынские конники стали разворачиваться, на них напирали задние отряды, в результате здесь тоже, как и в другом известном сражении, «смешались в кучу кони, люди». Однако это было только начало конца – строй русских с вытянутыми вперед длинными тяжелыми копьями двинулся на врага. А из засады, с флангов ударила конница под управлением воеводы Тимофея Вельяминова и князя Данилы Пронского. Контратака русских шла сразу с трех сторон. Произошел встречный конный бой на копьях, в результате которого, ордынцы бросили все и обратились в бегство.
При этом летописи отмечают, что русские не стали преследовать врага за рекой сразу. Возможно, Дмитрий заподозрил, что Бегич хочет использовать против него тот же прием – притворное бегство, чтобы заманить в ловушку и поставить под удар припрятанной засады. Следующее утро принесло с собой сильный туман, и только когда он рассеялся, русские окончательно оценив ситуацию, форсировали Вожу, но к этому времени, разрозненные остатки разбитых войск были уже далеко. Зато победителям достался весь брошенный ордынцами обоз с бесчисленным количеством «всякого добра», и стало окончательно ясно, что многие из лучших их воинов, включая всех вышеупомянутых военачальников и самого Бегича, погибли на поле боя или утонули при отступлении. Русские потери были относительно невелики, в частности, в источнике из потерь командного состава упомянуты имена лишь двух погибших воевод: Дмитрия Монастырева и Даниила Кускова.
Надпись на стеле на поле Вожской битвы. Источник: pinterest.ru
Историческое значение битвы
Неожиданное поражение в битве на Воже посланного Мамаем войска, сильно ударившее по его политическому престижу, считается первой серьезной победой русских войск над крупными силами Золотой Орды. В силу этого она имела огромное психологическое значение, которое невозможно переоценить. Русские поняли, что, объединившись, ордынцев можно успешно бить, бить даже в условиях их численного превосходства, если использовать преимущества местности, полководческий талант военачальников и смелость русских войск, способных на стойкую оборону и мощные контрудары. Историки не случайно называют битву на Воже – «матерью Куликовского сражения», особенно подчеркивая тот факт, что многое из опробованного впервые у Вожи, князь Дмитрий Иванович с еще большим успехом применил и на Куликовом поле.
Интересные факты
историк русского средневековья А. А. Горский высказал мнение, что важным политико-психологическим обстоятельством ситуации было то, что Мамай не был ханом (т.е. царем), поскольку не принадлежал к потомкам Чингисхана. По статусу он был равен русскому "князь", так как носил титул "эмира": русские летописцы именуют его «князем ордынским». Таким образом, борьба с ним в силу его "не царского" положения не разрушала укоренившееся за век представление о законности власти хана Орды — царя — над Русью. Мамая считали узурпатором, при этом равным по статусу русским "князьям. Равному не обязательно подчиняться, и с ним вполне можно бороться. Поэтому, кстати, с такой легкостью летописцы награждают его нелестными эпитетами, вроде «поганый Мамай», каких не встретишь, например, при упоминании хана Тохтамыша;
удивительно, что битва на Воже – событие, так долго остававшееся в отечественном общественном сознании в тени Куликовской битвы – было неплохо известно в Западной Европе, о чем свидетельствует, в частности, замечание, казалось бы, весьма далекого от древнерусской истории Карла Маркса, который в своих хронологических заметках отмечал, что это сражение – первое правильное сражение с ордынцами, поэтому и было выиграно русскими.
известным историком В. А. Кучкиным выдвинута версия, согласно которой повествование о благословении Сергием Радонежским Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем относится, прежде всего, к Вожской битве, и увязано в житии святого с Куликовской битвой, как с более важным событием. Об этом свидетельствует то, что в житии святого упоминается обет князя Дмитрия в случае победы заложить соборы в честь Успения Пресвятой Богородицы, и он реализует этот обет в 1379 г. (т.е. за год до Куликовского сражения), закладывая одноименные соборы в Москве, Коломне и, вероятно, на поле у Вожи. Практика хронологического смещения деталей изложения бывает в летописях: например, в «Повести о битве на реке Воже» среди погибших упоминается [воевода] Дмитрий Монастырёв, а в поздних текстах это событие относят уже к Куликовской битве.i.
Источники и примечания:
i Те́мник- (от «тьма» - 10 тысяч в древнерусском счете) – подчинявшийся хану Золотой Орды военачальник, командовавший туменом (войсковая единица, численностью 10 тысяч).
ii См.: Материалы Межрегиональной научной конференции «Битва на Воже - предтеча возрождения средневековой Руси» (Рязань, 2003 г.)
i См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси: [2 выпуск.] / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); отв. ред. Д. С. Лихачёв [и др.]. — Л.: Наука, 1989.
i За год до смерти сам Бердибек в борьбе за ханский престол убил отца, а также истребил еще около двух десятков родственников по мужской линии. В результате, после убийства самого Бердибека, пресеклась династическая ветвь монгольских ханов, идущая от хана Батыя.
i Нойоны – «представители знатных аристократических родов Монголии, являлись главами военно-административных единиц (тысяч, сотен) и их военных предводителями» (БРЭ).
i Цифра в 50 тысяч (присутствующая, например в российской «википедии») вполне вероятно, возникла в силу того обстоятельства, что на современных схемах битвы воинские подразделения ордынцев-участников битвы именуют туменами (в источниках, кстати, такого именования нет). Как известно, под «туменом» принято понимать войско в десять тысяч, если в битве участвовало 5 подразделений, значит, в итоге- 50 тысяч!
ii Селезнёв Ю.В. Битва на Воже: к вопросу о численности войск Бегича / Ю.В. Селезнёв // Битва на Воже — предтеча возрождения средневековой Руси. Рязань, 2004. С. 47—50.
i Подробнее см.: Кучкин В. А. Сергий Радонежский/ Вопросы истории, 1992, №10.
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