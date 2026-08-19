БИТВА НА КАЛКЕ
Сражение между дружинами русских князей и монгольскими войсками.
Вторгшиеся в степи Сев. Причерноморья монг. войска (ок. 30 тыс. чел.) в дек. 1222 – янв. 1223 разбили половцев, после чего их хан Котян обратился за помощью к своему зятю галицкому кн. Мстиславу Мстиславичу Удатному. По просьбе князя в нач. 1223 (по мнению А. Береснева, в марте) в Киеве был созван княжеский съезд. В нём приняли участие киевский кн. Мстислав Романович Старый и его сын Всеволод Мстиславич, черниговский кн. Мстислав Святославич и его племянник Михаил Всеволодович, галицкий кн. Мстислав Мстиславич Удатный, владимиро-волынский кн. Даниил Романович. На этом съезде было решено не ждать подхода монг. войск, а самим выступить против них и сражаться на чужой территории. Выступление рус. войск было приурочено к концу апреля, после праздника Пасхи (23 апреля).
Участниками похода стали мн. князья Юж. Руси, а также князья Туровского и Смоленского княжеств: Ростиславичи (потомки киевского кн. Ростислава Мстиславича) – Мстислав Романович, смоленский кн. Владимир Рюрикович, Мстислав Мстиславич Удатный; Изяславичи (потомки киевского кн. Изяслава Мстиславича) – Даниил Романович, луцкий кн. Мстислав Ярославич Немый, кн. Изяслав Ингваревич, шумский кн. Святослав; черниговские Ольговичи – Мстислав Святославич с сыном Дмитрием, курский кн. Олег Игоревич, а также князья путивльский и трубчевский (возможно, Святослав); Изяславичи (потомки туровского кн. Юрия Ярославича) – несвижский кн. Юрий, дубровицкий кн. Александр; а также два князя неизвестного происхождения – зять киевского кн. Мстислава Романовича Андрей и яневский (или каневский) кн. Святослав. Из князей Сев.-Вост. и Сев.-Зап. Руси на помощь юж.-рус. князьям направился ростовский кн. Василько Константинович, который не успел принять участие в К. б., дойдя только до Чернигова. Численность рус. войска, вероятно, не превышала 20 тыс. чел., к нему присоединились также половцы. Рус. дружины отправились вниз по Днепру, двигаясь по правому берегу и на ладьях. Через 17 дней они перешли на левобережье Днепра и 8 дней двигались на восток от Днепра, постоянно отбивая вместе с половцами нападения монг. отрядов. Субэдей и Джебе всё глубже заманивали рус. войско в степь. Осн. недостатком организации рус. войска было отсутствие единоначалия, т. к. на главенство претендовали Мстислав Романович Старый, Мстислав Мстиславич Удатный и в какой-то степени Мстислав Святославич. 28 мая рус. и половецкие дружины перешли Калку, и Мстислав Удатный завязал бой с небольшим монг. отрядом, тем самым начав решающую битву. Тяжело вооружённые галицкие и волынские всадники опрокинули противника, а половцы и отряд Даниила Романовича начали его преследование. Тем временем дружина Мстислава Святославича только переходила Калку, а Мстислав Романович Старый начал обустраивать укреплённый лагерь на холме, на правом берегу р. Калка. Внезапно перед преследовавшими монг. отряд половецкими и рус. дружинами появились осн. силы монголов. В короткое время были уничтожены отряды половцев и Даниила Романовича, а затем последовательно разбиты дружины Мстислава Удатного и Мстислава Святославича. Оставшиеся войска рус. князей и половцев бежали, а их противники окружили укреплённый лагерь Мстислава Старого, где вместе с ним оборонялись его зять Андрей и дубровицкий кн. Александр. 31 мая, поддавшись на уверения воеводы бродников Плоскини, обещавшего, что в случае сдачи все князья и дружина будут отпущены на Русь, князья вышли из лагеря. В результате все их войска были перебиты, а трое князей раздавлены досками помоста, на котором пировали победители.
В ходе К. б. погибло не менее 9 рус. князей: черниговский кн. Мстислав Святославич с сыном, яневский (или каневский) кн. Святослав, кн. Изяслав Ингваревич, шумский кн. Святослав, несвижский кн. Юрий, киевский кн. Мстислав Романович Старый, его зять кн. Андрей, кн. дубровицкий Александр. Монг. войска преследовали бежавшие рус. отряды до г. Новгород-Святополч на Днепре. Единственным из князей, сумевшим организовать им отпор, оказался смоленский кн. Владимир Рюрикович. От Днепра отряды монголов неожиданно повернули обратно и направились в сторону г. Болгар.
К. б., ставшая первым воен. столкновением рус. войск с монголами, показала уязвимость сил отд. рус. княжеств перед лицом внешней опасности, высокий уровень воен. искусства монг. полководцев. Наряду с этим она обозначила реальность угрозы монг. нападения на рус. княжества, резко ослабила воен. потенциал Юж. Руси (в первую очередь Киевского и Черниговского княжеств), который не восстановился полностью до монголо-татарского нашествия. Кроме того, события 1222–23 серьёзно осложнили политич. положение половцев в Дешт-и-Кипчаке.
Автор статьи: А. П. Пятнов.