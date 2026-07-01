БИШОП Морис Руперт

Политический деятель Гренады , глава правительства Гренады (1979— 1983).

Учился в школе, затем в католическом колледже, который окончил с золотой медалью. С юности интересовался политикой, историей, социологией, был сторонником идеи «карибского национализма», находился под влиянием трудов Ф. Фанона, приветствовал Кубинскую революцию . В 1963 поступил на юридический факультет Лондонского университета, в 1969 получил диплом юриста.

Участвовал в акциях протеста против расовой дискриминации, изучал труды К. Маркса , В. И. Ленина , Мао Цзэдуна , Дж. Ньерере. В марте 1970 вернулся на Гренаду. Активно включился в борьбу против ставленника британских колониальных властей, премьер-министра Э. Гейри. Выступал также в качестве адвоката.

В 1973 Б. стал одним из основателей Нового движения ДЖУЭЛ (НДД). Слово «Jewel» (досл. «драгоценный камень») являлось аббревиатурой Joint Endeavour for Welfare, Education, and Liberation (Совместные усилия во имя благосостояния, образования и освобождения). НДД первоначально занималось развитием кооперативного движения, социальными вопросами, организацией культурных и спортивных мероприятий, но в 1970-е взяла курс на социальную революцию.

Б. неоднократно подвергался арестам, избиениям. 6 февраля 1974, накануне провозглашения независимости Гренады, был арестован, но вскоре выпущен из тюрьмы и вынужден временно уехать в США. В 1976 избран депутатом от Народного альянса, стал лидером парламентской оппозиции . 13 марта 1979 в ходе бескровного переворота режим Гейри был свергнут, и к власти пришло НДД.

Б. стал главой народного революционного правительства. Правительство развернуло масштабную программу реформ, включая реорганизацию финансовой системы, строительство дорог, развитие кооперативов , агропромышленных комплексов, планирование хозяйства, развитие рыболовства, туризма, жилищное строительство. Безработица сократилась с 49 % до 14 %, экономика росла быстрыми темпами, увеличился экспорт традиционных товаров — мускатного ореха, какао, бананов. Малообеспеченные слои были полностью освобождены от налогов. Введена система бесплатного среднего образования, медицинского обслуживания. Расширились связи с Кубой, Никарагуа, социалистическими странами.

Страна подвергалась экономическому бойкоту со стороны США и западноевропейских стран. Велись активные подрывные действия ЦРУ, СМИ США, Госдепа, членов администрации Р. Рейгана, направленные на дестабилизацию положения на Гренаде.

19 июня 1980 на Б. было совершено покушение. В ходе внутрипартийной борьбы в НДД 12 октября 1983 Б. был помещен под домашний арест. 19 октября его вместе с пятью видными членами НДД освободили сторонники и вывезли в форт Руперт. После во­оруженных столкновений между сторонниками двух фракций (жертвами стрельбы, спровоцированной «неизвестными лицами», стали более 100 человек) Б. и 10 его сторонников были расстреляны.

25 октября под вымышленным предлогом защиты американских студентов-медиков, находившихся на острове, войска США (с союзниками из Барбадоса, Ямайки и ряда других стран Карибского бассейна) вторглись в страну. В ходе операции «Срочная ярость» (Urgent Fury) остров был оккупирован, НДД распущено, 17 членов его руководства были осуждены на смертную казнь «за убийство Бишопа», которая была заменена тюремным заключением. В 2007 приговоры были пересмотрены в сторону смягчения.

Автор статьи: Н. С. Иванов.

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