БИШОП Морис Руперт
Политический деятель Гренады, глава правительства Гренады (1979— 1983).
Учился в школе, затем в католическом колледже, который окончил с золотой медалью. С юности интересовался политикой, историей, социологией, был сторонником идеи «карибского национализма», находился под влиянием трудов Ф. Фанона, приветствовал Кубинскую революцию. В 1963 поступил на юридический факультет Лондонского университета, в 1969 получил диплом юриста.
Участвовал в акциях протеста против расовой дискриминации, изучал труды К. Маркса, В. И. Ленина, Мао Цзэдуна, Дж. Ньерере. В марте 1970 вернулся на Гренаду. Активно включился в борьбу против ставленника британских колониальных властей, премьер-министра Э. Гейри. Выступал также в качестве адвоката.
В 1973 Б. стал одним из основателей Нового движения ДЖУЭЛ (НДД). Слово «Jewel» (досл. «драгоценный камень») являлось аббревиатурой Joint Endeavour for Welfare, Education, and Liberation (Совместные усилия во имя благосостояния, образования и освобождения). НДД первоначально занималось развитием кооперативного движения, социальными вопросами, организацией культурных и спортивных мероприятий, но в 1970-е взяла курс на социальную революцию.
Б. неоднократно подвергался арестам, избиениям. 6 февраля 1974, накануне провозглашения независимости Гренады, был арестован, но вскоре выпущен из тюрьмы и вынужден временно уехать в США. В 1976 избран депутатом от Народного альянса, стал лидером парламентской оппозиции. 13 марта 1979 в ходе бескровного переворота режим Гейри был свергнут, и к власти пришло НДД.
Б. стал главой народного революционного правительства. Правительство развернуло масштабную программу реформ, включая реорганизацию финансовой системы, строительство дорог, развитие кооперативов, агропромышленных комплексов, планирование хозяйства, развитие рыболовства, туризма, жилищное строительство. Безработица сократилась с 49 % до 14 %, экономика росла быстрыми темпами, увеличился экспорт традиционных товаров — мускатного ореха, какао, бананов. Малообеспеченные слои были полностью освобождены от налогов. Введена система бесплатного среднего образования, медицинского обслуживания. Расширились связи с Кубой, Никарагуа, социалистическими странами.
Страна подвергалась экономическому бойкоту со стороны США и западноевропейских стран. Велись активные подрывные действия ЦРУ, СМИ США, Госдепа, членов администрации Р. Рейгана, направленные на дестабилизацию положения на Гренаде.
19 июня 1980 на Б. было совершено покушение. В ходе внутрипартийной борьбы в НДД 12 октября 1983 Б. был помещен под домашний арест. 19 октября его вместе с пятью видными членами НДД освободили сторонники и вывезли в форт Руперт. После вооруженных столкновений между сторонниками двух фракций (жертвами стрельбы, спровоцированной «неизвестными лицами», стали более 100 человек) Б. и 10 его сторонников были расстреляны.
25 октября под вымышленным предлогом защиты американских студентов-медиков, находившихся на острове, войска США (с союзниками из Барбадоса, Ямайки и ряда других стран Карибского бассейна) вторглись в страну. В ходе операции «Срочная ярость» (Urgent Fury) остров был оккупирован, НДД распущено, 17 членов его руководства были осуждены на смертную казнь «за убийство Бишопа», которая была заменена тюремным заключением. В 2007 приговоры были пересмотрены в сторону смягчения.
Автор статьи: Н. С. Иванов.
© Российская Историческая Энциклопедия