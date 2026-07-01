БИШКЕК (кирг.)

Крупнейший город и столица Киргизстана .

Прежние названия — Пишпек, Фрунзе. Расположен у подножья Тянь-Шаня в Чуйской долине, в 25 км от границы с Казахстаном . Население — 874,4 тыс. чел. (2012). По одной версии, город получил свое название от героя народных легенд Бишкек-Батыра. По другой — от слова «пишпек» — киргизской кухонной принадлежности для перемешивания кумыса, взбивания масла. В VII—XII вв. на месте современного Б. находилось тюркское селение Джуль. В 1825 на его месте была заложена кокандская оборонительная крепость Пишпек. В 1860 и 1862 крепость взята русскими войсками. В 1878 Б. стал городом и уездным центром. В октябре 1924 Б. стал административным центром Кара-Киргизской автономной области. В 1925 — административным центром Киргизской автономной области. В 1926 Б. был переименован во Фрунзе (в честь М. В. Фрунзе). В 1936 стал столицей Киргизской ССР. В 1991, став столицей Киргизстана, переименован в Бишкек. Б. — главный экономический центр Киргизии (свыше 50 % промышленной продукции). Основные виды промышленного производства: машиностроение, металлообработка, энергетика, легкая и пищевая промышленность. Культурно-научный центр страны: здесь располагается Национальная академия наук, 18 университетов, среди которых Киргизский национальный и Киргизско-российский славянский университеты, 20 институтов, 9 академий, театры и музеи. Население столицы увеличивается за счет приезжающих с юга страны. Доля русского населения в последние годы снижается из-за эмиграции. Религия — ислам и христианство . В 2005 и 2010 Б. стал ареной массовых выступлений, которые привели к падению президентов А. Акаева и К. Бакиева.

Автор статьи: О. М. Минник.

© Российская Историческая Энциклопедия