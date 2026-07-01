БИСАУ

Столица Гвинеи-Биссау , административный и военный центр, основной порт.

Ок. 388 тыс. чел. (2009). Расположен при впадении р. Джеба в Атлантический океан. Основан португальцами в 1687 как крепость и центр торговли.

В 1942 стал центром Португальской Гвинеи (смотрите Португальская колониальная империя ). После военного переворота 1974 и признания португальцами независимости Гвинеи-Бисау Б. стал столицей. Известен ежегодным карнавалом . Многие исторические здания были разрушены во время гражданской войны в 1998—1999.

Автор статьи: Л. В. Иванова.

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