БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ
Российская ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, выходившая в Санкт-Петербурге в 1861—1879 и 1880—1917.
Была образована на базе «Коммерческой газеты». Основателем, издателем и редактором выступал публицист К. В. Трубников. В марте 1874 он продал права на половину издания (а затем и на все) предпринимателю В. А. Полетике. Но поставить издание на широкую основу не удалось.
В 1880 права на издание приобрел биржевой маклер С. М. Проппер, сумевший за несколько лет превратить газету, ставшую ежедневной, в успешный коммерческий проект. Газету с 1891 редактировал сам Поппер, но в 1905 уступил редакторство кадетам: П. Н. Милюкову, И. В. Гессену и М. И. Ганфману. В том же году название газеты было изменено на «Свободный народ», а затем «Народная свобода».
Под угрозой закрытия газеты Проппер порвал с кадетами, продолжив издавать «Биржевые ведомости» самостоятельно. В октябре 1917 за «антисоветскую пропаганду» газета была закрыта.
Автор статьи: В. В. Морозан.
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