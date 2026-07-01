БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ

Российская ежедневная политическая, экономическая и литературная газета , выходившая в Санкт-Петербурге в 1861—1879 и 1880—1917.

Была образована на базе «Коммерческой газеты». Основателем, издателем и редактором выступал публицист К. В. Трубников. В марте 1874 он продал права на половину издания (а затем и на все) предпринимателю В. А. Полетике . Но поставить издание на широкую основу не удалось.

В 1880 права на издание приобрел биржевой маклер С. М. Проппер, сумевший за несколько лет превратить газету, ставшую ежедневной, в успешный коммерческий проект. Газету с 1891 редактировал сам Поппер, но в 1905 уступил редакторство кадетам : П. Н. Милюкову , И. В. Гессену и М. И. Ганфману. В том же году название газеты было изменено на «Свободный народ», а затем «Народная свобода».

Под угрозой закрытия газеты Проппер порвал с кадетами, продолжив издавать «Биржевые ведомости» самостоятельно. В октябре 1917 за «антисоветскую пропаганду» газета была закрыта.

Автор статьи: В. В. Морозан.

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