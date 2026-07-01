БИРЖЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

В России постоянные выборные органы при биржах, одна из форм «представительных организаций» российских предпринимателей .

Первая попытка создать подобный орган была предпринята купцами Одессы, составившимии в 1811 первый в России биржевой устав. Среди различных правил устройства биржи предполагалось избрание «биржевой депутации».

Однако министр финансов Д. А. Гурьев 19 марта 1817 отверг проект как выходивший за рамками российского законодательства. При этом еще 6 ноября 1816 по предложению того же Гурьева петербургские купцы избрали свой Б. к. из 6 чел.

Второй подобный орган появился в Москве 16 ноября 1837. Затем Б. к. были учреждены в Рыбинске (1842), Одессе (1848).

Всего к 1917 в России насчитывался 101 Б. к. В обязанно­сти Б. к. входила организация и руководство деятельностью бирж, а также установление порядка их работы. Им предписывалось наблюдение за порядком на бирже и правильностью сделок, составление биржевых бюллетеней, надзор за биржевыми артелями и пр.

На заседаниях Б. к. обсуждались местные и общероссийские экономические вопросы, вырабатывались требования купечества к властям. Наибольшую активность в защите интересов предпринимательства Б. к. проявили в конце XIX — начале ХХ в.

Объективно Б. к. в России выполняли функции, которые в Зап. Европе входили в обязанности торговых палат. В 1905 Б. к. получили право посылать представителей от торговли и промышленности в Государственный совет . В 1906 Б. к. вошли во всероссийскую организацию деловых кругов — Съезды биржевой торговли и с. х.

Автор статьи: В. В. Морозан.

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