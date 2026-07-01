БИРЮЗОВ Сергей Семенович

Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1955), Герой Советского Союза (1958).

Родился в семье торговца. В Красной армии с 1922. Член КПСС с 1926. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1937).

В Великую Отечественную войну был начальником штаба армии, ряда фронтов и командующим армией. После войны занимал высшие руководящие должности в Вооруженных силах СССР.

Главнокомандующий ПВО страны (1955—1962), главнокомандующий Ракетных войск стратегического назначения (1962—1963), начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны СССР (1963—1964). Погиб в авиакатастрофе над г. Авала, вблизи Белграда.

Автор статьи: И. А. Буданов.

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