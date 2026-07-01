В закладки
БИРЮЗОВ Сергей Семенович
Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1955), Герой Советского Союза (1958).
Родился в семье торговца. В Красной армии с 1922. Член КПСС с 1926. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1937).
В Великую Отечественную войну был начальником штаба армии, ряда фронтов и командующим армией. После войны занимал высшие руководящие должности в Вооруженных силах СССР.
Главнокомандующий ПВО страны (1955—1962), главнокомандующий Ракетных войск стратегического назначения (1962—1963), начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны СССР (1963—1964). Погиб в авиакатастрофе над г. Авала, вблизи Белграда.
Автор статьи: И. А. Буданов.
© Российская Историческая Энциклопедия
43