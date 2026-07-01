БИРСКИЙ МУЗЕЙ

Бирский исторический музей знакомит посетителей с историей города, с происходившими здесь событиями, со своеобразием его облика и развития, с этнографией, бытом и культурой местного населения, со знатными земляками.

По представленным в музее экспонатам можно узнать о далеком прошлом края.

Костные останки древних животных - мамонта, шерстистого носорога, бизона, найденные в окрестностях Бирска, свидетельствуют о животном мире в доледниковый период. Находки археологов на местах древних поселений знакомят посетителей с племенами, населявшими эту местность ещё 200 столетий назад. Широко известны среди археологов Бирское и Биктимировское городища.

Отражена в музее история появления Бирска. Посетители увидят царский указ о постройке Бирской крепости, ее макет. О судьбе города во время народного движения 1773-1775 годов расскажут образцы оружия восставших, документальные источники.

Интерес у посетителей вызывает зал этнографии, где выставлены старинная мебель, предметы ремесел, домашняя утварь. В музее собрано много фотографий старинных зданий, улиц города, жителей разных сословий - мещан, чиновников, купцов дореволюционного Бирска. В документах и фотографиях раскрывается зарождение здесь революционного движения. На конкретных материалах показано развитие города до Великой Отечественной войны .

А с началом ее Бирск и Бирский район внесли свой вклад в приближение победы над врагом. Принимали звакуированных. Свыше 8 тысяч бирян отдали жизнь за Родину. Шестеро из них стали Героями Советского Союза . Военному периоду в музее отведен отдельный зал.

Особенностью музея является и художественный салон, где можно ознакомиться с работами местных художников, мастеров прикладного творчества. Постоянно организуются сменные выставки из собственных фондов, музеев и культурных центром других городов.

Иллюстрации:

Бирский исторический музей.