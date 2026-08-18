«БИРОНОВЩИНА»

. Свое название получило по имени ее фаворита и самого влиятельного лице в стране Э.И. Бирона, которого императрица сделала герцогом Курляндским. В тоже время термин является в значительной степени условным, поскольку, как писал Н.И. Костомаров: «Если подвергнуть этот вопрос беспристрастной и строгой критике, то окажется, что к такому обвинению Бирона и с ним всех вообще правительствовавших немцев недостает твердых оснований. Невозможно приписывать весь характер царствования огулом немцам уже потому, что стоявшие на челе правительства немцы не составляли согласной корпорации и каждый из них преследовал свои личные интересы, один другому завидовал, один к другому враждовал. Сам Бирон не управлял делами ни по какой части в государственном механизме, и притом он вовсе не показывал склонности заниматься делами, так же точно как и императрица; он не любил России и вообще мало интересовался тем, что в ней делалось» (Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Глава IХ; Окончания царствования Анны Ивановны).

Традиционно главной отличительной чертой «Бироновщины» называют засилье иноземцев, главным образом немцев, во всех областях государственной и общественной жизни. Однако политика русского правительства на широкое привлечение иностранцев лишь продолжила политику прежних царствований, а на высших государственных постах было также значительное количество и выходцев из русского дворянства. Созданный в 1731 г. высший и наиболее влиятельный орган власти, Кабинет министров, первоначально состоял из одного немца – вице-канцлера А.И. Остермана, и двух русских – канцлера Г.И. Головкина и князя А.М. Черкасского. Позже в состав Кабинета в разное время входили: немец Х.А. Миних, литвин П.И. Ягужинский и русские – А.П. Волынский, А.П. Бестужев-Рюмин и М.Г. Головкин. Примерно та же ситуация присутствовала и в Коллегиях. Если Военную коллегию возглавлял немец Х.А. Миних, то А.И. Остерман был поставлен во главе Коллегии иностранных дел только в 1734 г., после смерти канцлера Г.И. Головкина. При этом во главе Адмиралтейств-коллегии стоял Н.Ф. Головин, Камер-коллегии – князь С.Д. Голицын и П.Н. Мельгунов, Юстиц-коллегии – князья М.М. Гагарин И.А. Щербатов, Коммерц-коллегии – А.Л. Нарышкин, С.Л. Вельяминов, П.И. Мусин-Пушкин. Тем не менее, занимавший выдающееся положение при Дворе Э. Бирон вмешиваться во все государственные дела, получил возможность решать практически любой вопрос, поскольку неизменно пользовался полной поддержкой императрицы. Когда императрицы была при смерти, ему удалось убедить ее назначить его в завещании правителем России – регентом при малолетнем императоре Иване Антоновиче.

Отличительными чертами «Бироновщины» были фактическое самоустранение Анны Иоановны от управления страной, и сосредоточение власти на всех уровнях в руках временщиков (вплоть, до высших постов). Следствием такого подхода к кадровой политике стали хищническая эксплуатация и прямое разграбление богатств России, распространение жестоких, и внесудебных, преследований недовольных, внедрение в общество системы шпионажа и всеобщего доносительства. Государственные дела на всех уровнях пришли в упадок. Огромных размеров достигла коррупция и казнокрадство, а постоянный рост расходов на содержание Двора императрицы, а также ее фаворитов и приближенных, окончательно расстроили государственные финансы, заведя страну в серьезный экономический кризис. Все это вызвало постепенный рост недовольства широких кругов дворянства, которое хотя и получило первоначально ряд важных льгот, но позже стало беспокоиться за своей благополучие, которое сильно страдало от проводимой окружением императрицы политики. Недовольство также распространилось на Гвардию.

«Бироновщина» характеризовалась резким усилением значения Императорского Двора и связанным с ним учреждений. За время царствования Анны Иоановны штат вырос до 625 чел., из которых 142 были штатными придворными чинами (еще 35 – «за комплектом»), а расхода выросли со 100 тыс. руб. (при Петре II) до 250 тыс. руб. (и дополнительно 100 тыс. руб. на содержание Императорской конюшенной части). Был на несколько классов повышен ранг придворных чинов (высшие чины Двора, например, были переведены из 4-го класса во 2-й), окончательно сформировался разветвленный штат, во главе которого стоял обер-камергер (этот пост все царствование Анны Иоановны занимал Э. Бирон). В отличие от прошлых царствований придворная служба (а не военная или статская) становилась местом для успешной и быстрой карьеры, получения крупных пожалований и др. Уже в 1730 г. в отставку были отправлены старые придворные, а их место заняли лица, пользовавшиеся доверием императрицы. Наиболее важную роль при Дворе играли, не считая Э. Бирона, обер-гофмейстер граф С.А. Салтыков, обер-гофмаршал Р. Левенвольде, обер-шталмейстеры П.И. Ягужинский и К.Г. Левенвольде и др. В число приближенных императрицы, пользовавшихся ее благоволением и получавшими крупные пожалования, также входили герцог Людвиг Гессен-Гомбургский, Г.П. Чернышев, князья Ю.Ю., И.Ю. и Н.Ю. Трубецкие и др.

В результате Двор, важнейшей и единственной задачей которого было обеспечение всех сторон жизни императрицы, превратился в главное учреждение империи, в ущерб Коллегиям, Сенату и др.

Князь М.М. Щербатов в своей работе «О повреждении нравов в России» (1786 г.) так описывал этот период: «Двор, который еще никакого учреждения не имел, был учрежден, умножены стали придворные чины, серебро и злато на всех придворных возблистало, и даже ливрея царская сребром была покровенна; уставлена была придворная конюшенная канцелярия, и экипажи придворные всемогущее блистание с того времени возымели. Италианская опера была выписана, и спектакли начались, так как оркестры и камерная музыка. При дворе учинились порядочные и многолюдные собрании, балы, торжествы и маскарады… Всякой роскошь приключает удовольствие и некоторое спокойствие, а потому и приемлется всеми с охотою, и по мере приятности своей распространяется. А отсего, от великих, принимая малые, повсюдова он начел являться; вельможи, проживаясь, привязывались более ко двору, яко ко источнику милостей, а нижния к вельможам для той же причины. Исчезла твердость, справедливость, благородство, умеренность, родство, дружба, приятство, привязанность к божию и к гражданскому закону, и любовь к отечеству; а места сии начинали занимать презрение божественных и человеческих должностей, зависть, честолюбие, сребролюбие, пышность, уклонность, раболепность и лесть, чем каждый мнил свое состояние сделать и удовольствовать свои хотении».