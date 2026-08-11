БИРМАНО-ГЕРМАНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1885

Конвенция «Об установлении дружественных отношений и развитии торговых связей» подписана в Риме 4 апреля 1885.

Один из договоров, заключенных Бирмой (см. Мьянма ) в противовес усилившимся агрессивным притязаниям Англии . Предоставляя Германской колониальной империи право наибольшего благоприятствования и учреждения в Бирме представительства, Б.-г. к. открывала ей возможность утвердиться на бирманском рынке и облегчить проникновение в Китай .

Подобные договоры были заключены также и с Францией и Италией, прогнозировался даже с Российской империей, однако великие державы оказались не готовы к охлаждению отношений с Великобританией из-за Бирмы.

Б.-г. к. не вступила в силу, т. к. в 1885 Бирма была полностью захвачена англичанами, а с 1 января 1886 объявлена частью английской короны.

Автор статьи: В. С. Дударев.

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