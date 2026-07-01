БИРМАНО-ФРАНЦУЗСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1873 и 1885

Договоры, навязанные Францией Бирме (см. Мьянма ) с целью укрепления французских позиций в этой стране и использования Бирмы для проникновения в Китай .

В соответствии с конвенцией, подписанной в Париже 24 января 1873, в области торговли Франция получила право наиболее благоприятствуемой нации. Бирма обязалась предоставить французам право свободного поселения, передвижения и торговли, свободной купли-продажи земли, ее использования и возведения на ней любых зданий. Она обязалась не взимать с французских товаров никаких иных сборов, кроме таможенных пошлин (в размере не свыше 5 % их стоимости), принять французского дипломатического представителя и консулов во всех указанных французами пунктах, создавать смешанные суды для разбора дел французов и бирманцев. Конвенция вошла в силу 5 апреля 1884.

Дополнительная конвенция, подписанная в Париже 15 января 1885, расширила привилегии, полученные Францией в 1873. Бирма приравнивала французов, поселившихся в Бирме, в отношении пошлин, сборов и налогов к бирманским подданным и т. д. Конвенция не вступила в силу в связи с захватом Б. Англией .

Автор статьи: Е. А. Доброва.

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