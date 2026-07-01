БИРКРЕТТЕН (Birkrеtten)

Первое торговое и городское право Северного региона Европы, действовавшее на побережьях Северного и Балтийского морей.

Судя по наименованию, оно имело связь с термином «бирка» или/и с городом Бирка. Во всяком случае, оно возникло еще в эпоху викингов и долго существовало в форме устного обычного права. Его первая фиксация произошла в общем потоке кодификации обычного областного права скандинавов, примерно в середины XIII в. Тогда Б. в качестве привилегии был пожалован Стокгольму, тогда же, согласно традиции, основанному регентом Швеции Биргером ярлом , который, скорее всего, стремился сразу же противопоставить королевский Стокгольм старому языческому центру и опоре мятежной знати Упсале.

Вслед за Стокгольмом и по образцу его жалованной грамоты Б. стали получать другие города страны и иных скандинавских стран. Обретение городом «Права Бирки» стало означать предоставление ему полноправия, т. е. наибольшего объема принятых, возможных в то время и в той стране привилегий и свобод горожан.

Центральное место в Б. занимают законы о торговле и купцах и об организации городской жизни. Первый блок законов посвящен регулированию собственно торговли — как привозными товарами, так и изделиями местных ремесленников и продовольственными продуктами: ее места, времени, пошлинного режима.

Важные положения касаются торговцев, прежде всего купцов: защиты их личности, чести и имущества, а также деловых интересов; в частности, подчеркиваются привилегии местных горожан перед приезжими. Последним отказывают в возможности торговать в розницу, требуют от них уплаты ввозных пошлин и т. д. Согласно положениям об устройстве городской жизни, горожане, сохраняя традиционное народное собрание своей общности, получили право выбирать городской совет во главе с бургомистром, который должен ведать общегородскими и частными делами. Сохраняется должность фогда — королевского наместника в городе, тем самым Б. подчеркивает верховенство короля над городами страны.

Важное место в законе занимают характерные предписания о землевладении города и горожан Б. был сводом наибольших городких привилегий вплоть до середины XIV в., когда создали общий город­ской закон (Стадслаг) Швеции.

Автор статьи: А. А. Сванидзе.

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