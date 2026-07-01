БИРКЕБЕЙНЕРЫ (Birkebeinerne)

«Берестяники», «березовоногие», «лапотники» — такое прозвище получили участники одного из этапов так называемых гражданских войн в Норвегии — мятежные бедняки и бродяги, отряд которых в 70-е XII века наводил страх на жителей юго-востока страны (область Вик).

Во главе отряда стоял самозваный король ( конунг ) Эйнстейн Девчушка. Потерпев поражение в битве с бондами Вика в 1174, его отряд был вынужден скрываться в лесах, где повстанцам пришлось заменить износившуюся обувь берестой; отсюда и пренебрежительное название Б., данное им бондами.

Со временем отряд Б. разросся за счет примкнувших к нему бондов, но в 1177 был разбит и рассеян королевским войском в битве неподалеку от г. Тунсберга. В числе павших мятежников был и Эйнстейн. Однако само наименование Б. прижилось и распространилось на повстанцев — участников последующих этапов «гражданских войн».

Автор статьи: А. А. Сванидзе.

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