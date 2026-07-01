БИРКА (Birca)

Известный шведский торговый порт и так называемый ранний город Северного региона эпохи викингов .

Расположен на оз. Меларен; возник в VIII в., расцвет пришелся на время примерно с 800 до конца Х в.

Город вырос поблизости от еще более раннего торгового местечка Лилльё или Хельгё (Островок или Святой остров), где, судя по наименованию, осуществлялись и религиозные церемонии.

Стабильность этого района оз. Меларен, где последовательно и параллельно развивались ранние города, а позднее вырос Стокгольм, не случайна: здесь имеются удобные гавани, прямой выход в Балтийское море и множество скалистых шхер, затрудняющих путь нежелательным мореплавателям.

В сочинении германского клирика Римберта (IX в.) Б. упоминается как городок свей­ского союза племен, где проходила миссионерская деятельность героя его «Жития» — св. Ансгария. Данный островной укрепленный порт был известной на Севере торговой эмпорией, со своим народным собранием-тингом и разнообразным по социальному и профессиональному составу населением.

В 70-е ХI в. Б. часто упоминает Адам Бременский, писавший, что на переход по морю из Б. до южного побережья Скандинавского п-ова (Сконе) требовалось пять дней, и столько же — на плавание от Б. до «Руссии».

В VIII—XI вв. Б. занимал 12 га территории. Населенный пункт на возвышенном плато был укреплен земляным валом и палисадом, организован в виде неправильной окружности с площадью посередине. Внизу располагался порт. На площади и в порту велась торговля. Зимой (когда плавания прекращались) на льду оз. Меларен издревле устраивалась ярмарка.

Согласно описаниям Римберта, в городе проводилось народное собрание-тинг под управлением «префекта» — представителя местного (малого) короля, резиденция которого располагалась на соседнем островке Альснё (или Адельсё, Остров знати). Именно у него просили миссионеры разрешения возвести в Б. церковь и крестить людей. Не случайно Адам Бременский свидетельствует, что в Б. была «гаванью св. Ансгария» и «домом нашей веры», т. е. центром распространения христианства среди язычников-шведов. Однако эту церковь, первую в Швеции, после отъезда Ансгария подвергли разорению местные жители, впоследствии неоднократно изгонявшие миссионеров.

Рядом с укреплением находится крупнейший в средневековой Скандинавии могильник , состоящий примерно из 3 тыс. погребений с малыми курганными насыпями. Исключительный интерес для археологов представляет акрополь Б. В могильниках обнаружены арабские, персидские и западноевропейские серебряные монеты , фризские одежды, бусы из полудрагоценных камней, оружие и некоторое украшения с территории Франкского государства, стеклянные и керамические изделия из германских (прирейнских) земель, парча и шелк китайского производства и т. д.

Известны так называемые монеты Б. — самые ранние в Швеции, отчеканенные в конце Х в., скорее всего английскими мастерами. Примерно в то же время Б. погибла от набега соседей, вероятно, балтов или прибалтийских славян.

Само понятие «Б.» в эпоху викингов стало нарицательным; его носило несколько торговых местечек от побережий Северного моря до устья Невы и о-ва Березань на Днепре, т. е. на пути «из варяг в греки»

«Б.» называли также деревянную или костяную дощечку, на которой фиксировалась торговая или пошлинная привилегия какого-либо лица в известном месте, а также заносились счета и долги. Свое название Б. дала первому торгово-городскому праву Северного региона — Биркрэттену.

Автор статьи: А. А. Сванидзе.

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