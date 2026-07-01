БИРК ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Бирк Павел Петрович (13.04.1836–15.08.1900) – окончил Сиб. кадетский корпус. На службе с 15.08.1885. Прапорщик 4 Сиб. линейного батальона. Ген.-майор (с 1884). Ген.-лейт. (с 31.07.1899). Служба: столоначальник, нач. отдела и член комитета КВ (с 26.05.1883) в Главном управлении казачьих войск. Нач. штаба Оренбургского казачьего войска (25.08.1886–03.07.1899). Сдал дела 22.08.1899. Председ. общества садоводов и член Оренб. отделения Рус. географич. общества. Председ. Оренб. ученой архивной комиссии. Организатор Оренб. музея. Срок выслуги 44 года. Жил в хуторе Ягодном у почтовой станции Мелеуз. Награды: 1200 руб. за труды по мобилизации (1878), 3333 руб. за 25 лет службы (1885), Св. Вл. 3-й ст. (1884), Св. Стан. 1-й ст. (1888), за деятельность учреждений ведомства императрицы Марии фото Наследника цесаревича Николая Александровича в серебр. рамке (1891). Почетный казак ст. Пречистенской (с 1891). Супруга умерла по прибытии в Оренбург. 6 сыновей и дочь. Дочь в с. Репьевка Оренб. уезда.