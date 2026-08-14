БИРИЛЮССКИЙ МУЗЕЙ

Собранные материалы об образовании района, судьбах земляков, подвергавшихся политическим репрессиям, переживших годы Великой Отечественной войны , а также о работниках культуры, печатались в краевых книгах.

Таких как: «Моменты истории» (2009), «Дороги Победы» (2005), «Красноярск - Берлин» (2010), «История Красноярского края. Культура» (том 1. 2008), «Русская история. Летопись городов и селений Приенисейского края» (2011) Книга Н.Лактионовой «Поставьте памятник деревне» (2004). Книга Памяти Красноярского края о погибших в Афганистане (2014) и других.

С 1999 года сотрудниками музея ведется большая исследовательская работа, результатом которой стали материалы вошедшие в тома книги «Никто не забыт» (г. Красноярск, 2001, 2004, 2006, 2008 годы). В 2005 году в селе Полевом установлен Поклонный крест, на первом кладбище кулаков-переселенцев . Оказана помощь землякам в сборе документов для получения свидетельств о реабилитации и компенсации за отнятое имущество в период коллективизации. В 2008 году установлено захоронение епископа о. Василия из Кинешмы, умершего в ссылке в селе Бирилюссы. В 2010 году сотрудники музея встречали делегацию из Латвии , прибывшую почтить память предков, умерших в ссылке в Бирилюсском районе. В экспозиции музея «Депортация 1941 года» была установлена мемориальная доска «Вечная память детям Латвии, жертвам депортации 1941-1949», на месте захоронения латышей музейными сотрудниками был установлен памятный знак. В 2013 году делегация из Латвии вновь посетила наш район. В 2013-2014 годах стали участниками проекта «Белые пятна истории» осуществляемого Красноярским региональным отделением «Братство православных следопытов». В ходе реализации проекта был установлен памятный знак (у деревни Петровка) на месте расстрела в 1919 году священника Михаила Каргополова и установлена «Сень» над могилой епископа из Кинешмы (в Бирилюссах).

В 2013 году сотрудниками музея были собраны средства на памятник Грише Баженову, погибшему в Афганистане . Ведется активная экспозиционно-выставочная деятельность, обеспечивается экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей. Собраны предметы культуры и быта людей разных национальностей, проживающих на территории района. Изучаются занятия и ремесла предков, прилагаются усилия для их сохранения и популяризации на районных, региональных и краевых выставках народного творчества и фестивалях. При музее создано объединение мастеров декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Рябинушка». Часть фотографий с работами бирилюсских мастеров вошли в сборник «Любительское изобразительное искусство второй половины ХХ века» (г.Красноярск, 2001 год). В 1999-2000 годах мастера Иван Иванович Селиванов, Ольга Владимировна Почтаренко стали дипломантами телеконкурса «Сибирский Левша». В 2010 году в Государственном Центре Народного Творчества Красноярского края прошла персональная выставка художника Александра Павловича Скугина «Родная Сибирь». В 2013 году, в музее начал действовать проект «Университеты бабы Маши», нацеленный на сохранение нематериального наследия - процесса оснастки ткацкого стана и технологии ткачества домотканых половиков. В 2013 году на краевом фестивале-конкурсе народных умельцев «Мастера Красноярья» были награждены Тамара Александровна Гредюшко за работы в технике - берестяная скань дипломом II степени, художник Михаил Михайлович Цапаев - дипломом III степени. В музее отражаются события, происходившие в районе. С появлением краеведческого музея у бирилюссцев возник интерес к изучению истории своей малой родины, стали известны исторические места значимых событий, где установлены памятные знаки. Общение подростков и молодежи с людьми, пережившими сложные периоды истории, вызывает чувство сопереживания и уважения к старшему поколению. Стали проводиться календарно-обрядовые праздники для детей, на основе местных обычаев и традиций. В 2012 году музеем реализован проект по оцифровке и популяризации музейных фондов «Сельский музей в современном мире».

Иллюстрации:

Бирилюсский краеведческий музей.