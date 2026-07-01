БИРГИТТА (Биргитта Биргерсдоттер)

Католическая святая, основательница Биргиттинского ордена.

Родилась в знатной семье. С детства Б. посещали мистические видения: Девы Марии , Христа , страдающего на кресте. Видения участились, когда Б. овдовела (1344 или 1346).

Подвижница отрешилась от мирских желаний, жила духовной жизнью, совершала паломничества , в том числе в Рим. В 1374 ее тело было перевезено в Швецию, в основанный ею Вадстенский монастырь.

Канонизирована 7 октября 1391; решение о канонизации утверждено Констанцским собором 1415.

Главным наследием Б. являются тексты откровений, полученных, как утверждалось, от Христа, Девы Марии, ангелов и святых. Откровения, которые записывали духовные наставники-исповедники Б., имели форму поучений и бесед. Ключевые темы, объединяющие многие из этих текстов, — борьба Бога и дьявола за души людей; справедливый суд и милость Бога; заступничество Богородицы за грешников; необходимость духовного совершенствования и праведной жизни.

Во многих откровениях Б. объявлялась «невестой Христа», избранной, чтобы возродить пришедшее в упадок благочестие. Многие откровения содержали осуждение нравов духовенства и мирян; критику злоупотреблений сильных мира сего.

В некоторых откровениях присутствует политическое содержание: поддержка военного похода на Русь (1348) под предлогом борьбы с язычеством; разнообразные обвинения в адрес короля Магнуса Эрикссона (1363); требование прекращения Столетней войны между Англией и Францией.

В Швеции и Норвегии почитание Б. началось еще при жизни; с конца XV в. культ получил признание в Финляндии и в других регионах Европы, особенно северной.

Б. приписывалось множество чудес: исцелений, изгнаний нечистой силы и др. Согласно источникам, Б. активно занималась религиозным просвещением, благотворительностью, борьбой с пережитками язычества.

Б. стала одной из наиболее почитаемых в Сев. Европе святых. В Швеции ее причислили к небесным покровителям страны; ей приписывали чудодейственную помощь в борьбе с врагами королевства.

Реформация значительно поколебала популярность Б. Лидер шведских последователей Лютера — Олаус Петри поставил под сомнение ценность откровений Б., объявив их плодом ее воображения.

В современной Швеции и Сев. Европе в целом она расценивается как одна из наиболее ярких личностей скандинавского Средневековья, чья деятельность имела огромное социально-политическое и культурное значение.

Автор статьи: А. Д. Щеглов.

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