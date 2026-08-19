Биргер, ярл

(начало ХIII в. — 1266) — крупный государственный деятель средневековой Швеции. Благодаря браку с Ингеборг, сестрой короля Эрика Эрикссона, умный, энергичный и властный Б. я. занял при этом безвольном короле место правителя, в 1248 оформленное самым высоким тогда в стране титулом «ярла шведов». В том же году предпринял крестовый поход в Финляндию, где сделал своей резиденцией замок Тавастланд. Когда в феврале 1250 бездетный король Эрик умер, знать добилась на народном собрании (тинге) избрания королем родного племянника Эрика и старшего сына Б. я. — 15-летнего Вальдемара. Анонимная «Хроника Эрика» свидетельствует, что Б. я., вернувшись из Финляндии, был в ярости, что корону предложили не ему, но знать, опасаясь неуемного честолюбия ярла, осталась непреклонной. Тем не менее, и при короле-сыне Б. я. до самой своей кончины властно управлял страной. Воцарение Вальдемара стало началом новой королевской династии в Швеции, которой Б. я. присвоил имя Фолькунгов. Фолькунги были знатным мятежным родом из области Упланд, популярным в среде бондов, во главе которых они с оружием в руках выступили против верховной власти королей и их регулярных налогов. В 1242 Б. я. в ожесточенном сражении разбил по­встанцев и лично обезглавил многих знатных людей. Присвоение новой династии имени Фолькунгов было одним из популистских шагов Б. я. Деятельность Б. я. касалась многих областей жизни страны, от правовых нововведений до строительства. Хотя ярлу ошибочно приписывают основание города Стокгольма, который в его время уже был торгово-рыбацким поселением, но именно Б. я. укрепил его стенами и башнями, превратив в столицу Швеции. Он стремился противопоставить этот новый город старинному культовому и политическому центру Упсале, традиционной опоре сепаратизма знати. Поныне сохранились следы укреплений, возведенных в Стокгольме Б. я., в частности знаменитая башня «Три короны». Б. я. заключил торговый трактат с Любеком и Гамбургом, стоявшими во главе вендской Ганзы, и разрешил немецким купцам селиться и торговать в Стокгольме, что имело важные последствия для средневековой Швеции. Стремясь заручиться поддержкой папского престола и местной церкви, он сделал своим канцлером Стренгнесского епископа Коля. Своему второму сыну Магнусу он пожаловал титул герцога, которым отныне стали наделять в Швеции наследных принцев; это был первый в Швеции европейский титул. Важнейшей сферой деятельности Б. я. были правовые нововведения, так называемые клятвенные законы, которые затем действовали по всему королевству как королевские «законы о мире» — мире жилища (усадьбы), тинга, церкви и женщины. Нарушитель этих установлений подпадал под высшую юрисдикцию, он объявлялся «лишенным мира», что позволяло первому встречному безнаказанно убить его. Спасти такого человека могли только огромный штраф в пользу короля либо срочная эмиграция. Б. я. также упрочил положение женщин, допустив дочерей к наследованию родовой недвижимости, но в половинном объеме по сравнению с сыновьями. Не принадлежа к королевскому роду, Б. я. в течение всей жизни стремился упрочить свое и наследников положение путем браков с персонами королевской крови. После смерти первой жены, шведской принцессы, он в 1261 вступил во второй брак с вдовой королевой Мехтильдой Дат­ской. Юного Вальдемара он женил на датской принцессе Софии, а дочь Рикиссу выдал за наследника престола и будущего короля Норвегии Хакона младшего. Б. я. придавал большое значение подготовке сыновей, прежде всего Вальдемара, к государственной деятельности: их образованию, поведению, манерам, умению разумно повелевать людьми. С этой целью он организовал для старшего сына особый двор со штатом придворных и слуг, где юный Вальдемар овладевал практикой царствования. Деятельность Б. я., его имя получили большой резонанс в исторических трудах и литературе Швеции, начиная со Средних веков.